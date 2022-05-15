Bu gidişle faturaları ödeyemez hale geliriz

Türkiye’de vatandaşlar 2022’nin sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünü-yor. Halkın yüzde 75’i gelecek 6 ayda faturaları ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hız kesmeyen zamlarla yaşam maliyetinin büyük bir hızla artması Türkiye'de vatandaşlarda kısa vadeli finansal endişenin rekor düzeye ulaşmasına yol açtı. Her markete gittiğinde bir önceki gidişinde gördüğü fiyatlardan fahiş artışlarla karşılaşan vatandaşların büyük bölümü 2022 yılının devamında zamların süreceğini ve gelirinin giderek daha da yetersiz hale geleceğini düşünüyor.

ÇOK ENDİŞELİYİZ

Global araştırma şirketi Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre Türk halkının yüzde 75'i bu yıl sonuna kadar elektrik ve gaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor. 11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon ortamında halkın durumunu ölçen araştırmada Türk insanı hemen her konuda en yoğun endişeyi ortaya koyanlar oldu. Araştırmada bugünlerde finansal durumun nasıl olduğu da soruldu. İspanya'dan Japonya'ya İtalya'dan İngiltere'ye 11 ülkede ortalama yüzde 25; “zorlu veya çok zorlu” derken Türkiye'den katılımcıların yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak zorlandığını belirtti. Yaşanan zorluk seviyesi yılın kalan dönemi için endişe düzeyini de artırmış durumda.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN DURACAĞINA İNANAN ÇOK AZ

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i enflasyon artışının yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor. Bu veri, iktidarın enflasyona dair verdiği sözlerin halkta pek de karşılık bulmadığını gösteriyor.

Araştırma verilerine göre:

1-Türkiye'de halkın yüzde 84'ü ülkede yaşam maliyetlerinin artmasında göçmenlerin etkili olduğunu düşünüyor. yüzde 81 faiz oranlarını, yüzd 80 ise hükümet politikalarını sorumlular arasında sıraladı.

2-Türkiye'den katılımcıların yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak çok zorlandığını belirtti.

3-Önümüzdeki dönemde gelirlerinin azalmasını en çok bekleyenler de yüzde 62'lik oranla yine Türkler.

4-Türk halkının yüzde 81'i önümüzdeki dönemde benzin fiyatının daha da artmasını bekliyor ve yüzde 44 aracını daha az kullanmayı planladığını belirtiyor.

Göçmenler, faiz ve ekonomi politikaları

KATILIMCILARA 2022'nin kalan döneminde gelir seviyelerine dair beklentileri soruldu. Türkiye'de vatandaşların yüzde 62'si yıl sonuna kadar gelir seviyelerinin düşmesini beklediğini söyledi. Peki bunda sorumlu kim diye sorulduğunda ilk üç sırada göçmenler, faiz seviyesi ve hükümetin politikaları gösterildi.