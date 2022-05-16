Bu zamlar vatandaşın boğazını kuruttu

TÜİK verilerine göre, içme suyundan çaya, meyve suyundan kola ve ayrana kadar içeceklerdeki yıllık zam oranları yüzde 70'ten başlayıp yüzde 100'ü aşıyor. İşte son dönemde içecek fiyatlarının geldiği seviye...

Sozcu.com.tr

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Hemen her gün iğneden ipliğe zamlanmayan ürün kalmadı. Bugün çaya ve alkollü içeceklere gelen son zamlar ise, içecek grubundaki zam oranlarını gündeme getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, içme suyundan meyve suyu ve kolaya, süt ve ayrandan alkollü içeceklere gelen zam oranı ciddi boyutlara ulaştı. Bazı ürünlerdeki fiyat artışları yüzde 100’ü aşıyor.

SUYA BİR YILDA YÜZDE 77,2 ZAM

2022 Nisan itibarıyla içme suyu bir önceki aya göre yüzde 13,5, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 77,2 zamlanarak 1,7 TL’ye ulaştı.

2021 Aralık-2022 Ocak aralığında İstanbul’da 10 liradan satılan damacana su fiyatları ise, akaryakıt ve ham madde fiyatlarındaki artışlardan sonra 30 liraya kadar çıktı. Su satıcıları, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışlarının yüzde 40 azaldığını söylüyor.

ÇAYDA DEV FİYAT ARTIŞI

Son bir ayda yüzde 2,7 son bir yılda yüzde 30 zamlanarak 45,6 TL’yi aşan çaya bugün büyük bir zam daha geldi.

Hafta sonu yaş çay alım fiyatlarının açıklanmasının ardından Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı.

Poşet bitki ve meyve çaylarındaki son bir aylık artış yüzde 4,3 olurken, bir yıllık zam oranı ise yüzde 72’yi aştı. Buna göre, geçen yıl nisan ayında 6,9 TL olan bitki çayları, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi.

TÜİK’in madde sepetinde yer alan buzlu çay fiyatlarının ise bir yılda iki katına çıktığı görülüyor.

Geçen yıl nisan ayında 5,4 TL olan buzlu çay, bu yılın aynı ayında 10 TL’yi aştı. Buzlu çaydaki son bir aylık artış ise yüzde 20’yi aşmış durumda.

BİR LİTRE AYRAN 4 LİRADAN 8 LİRAYA YÜKSELDİ

TÜİK’e göre ayran fiyatları ise son bir ayda yüzde 22,8, son bir yılda ise yüzde 80,1 zamlandı.

2021 Nisan’da 4,6 TL olan ayran fiyatları 2022 Nisan’da 8,3 TL’ye ulaştı.

MEYVE SUYUNDAKİ YILLIK ZAM YÜZDE 114’Ü AŞTI

Meyve suyu fiyatlarındaki yıllık zam oranı ise nisan ayında yüzde 100’ü aştı.

Buna göre, nisanda aylık yüzde 9,4, yıllıkta ise yüzde 114,8 zamlanarak 12 liraya fırladı.

Aynı dönem aralığında kola fiyatları aylık yüzde 17,6, yıllık yüzde 82,6 zamlanarak 8,5 TL’ye yükselirken; meyveli gazoz fiyatları ise aylık yüzde 12,7, yıllık yüzde 77,3 zamlanarak 7,6 TL’ye ulaştı.

ALKOLE ASIL BÜYÜK ZAM YAZ AYLARINDA

Alkollü içeceklere gelen zam oranları ise can alıcı seviyelere ulaştı. Fiyatların geldiği seviyelerden dolayı etil alkol alarak kendi içkisini kendisi üreten vatandaşların sayısı her geçen gün arttıkça, sahte içki kaynaklı ölümler de çoğalıyor.

TÜİK’e göre, şarap fiyatları 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,6 artarak 79,4 TL’ye çıkarken, aynı dönem aralığında rakı fiyatları yüzde 48,1 artarak 213,9 TL’ye; bira fiyatları yüzde 58,7 artışla 21,8 TL’ye; viski fiyatları yüzde 63,4 artarak 332,4 TL’ye yükseldi.

Bu zamların yanı sıra, bugün alkollü içeceklere bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zamlandı. Aybaş, zamların bu hafta boyunca süreceğini söyledi.

Öte yandan Aybaş, temmuz ayında alkol ürünlerine gelecek ÖTV zammının bu yıl çok yüksek tutarda gerçekleşmesini beklediklerini de söyleyen Aybaş, şöyle demişti: “Temmuzda rakıya gelen vergi zammı 100 lirayı bulabilir.”

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