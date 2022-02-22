Buğday ve mısır fiyatları Ukrayna geriliminin etkisiyle arttı

Rusya ve Ukrayna geriliminin ardından buğday fiyatları Karadeniz'den yapılacak sevkiyatlara dair endişeler nedeniyle yüzde 2 artarken, mısır fiyatları yedi ayın zirvesine yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin tırmanmasıyla Karadeniz bölgesindeki başlıca hububat ihracatçılarından yapılacak sevkiyatlarda aksama yaşanabileceği endişeleriyle yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, mısır fiyatları 7 ayın zirvesini gördü.

PUTİN’İN KONUŞMASI TANSİYONU ARTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı verdi. Dünyanın en büyük buğday ithalatçılarının arasında yaşanan bu gerilim hububat fiyatlarını yukarı çekti.

Batılı devletler Rusya’nın bu hamlesiyle tırmanmaya devam eden Ukrayna krizinin Doğu Avrupa’da savaş çıkmasına neden olabileceği yönünde endişeli. ABD ve Avrupa ülkelerinin, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklaması bekleniyor.



BUĞDAY VE MISIR FİYATLARI YÜKSELDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden destek bulan buğday fiyatları günlük yüzde 2 artışla ton başına 301,3 dolar seviyesine yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları bugün yüzde 1,5 artışla ton başına 261,4 dolar seviyesine yükseldi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Putin konuştu, altın ve petrol yükseldi