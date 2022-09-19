Bundebank: Kış aylarında ekonomide daralma hızlanacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinde başlayan daralmanın kış aylarında doğalgaz arzının kesilmesiyle hızlanacağı uyarısında bulundu.

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin hali hazırda daraldığını ve kış aylarında doğalgaz tüketiminin kesilmesi ya da azaltılmasıyla daralmanın daha da hızlanacağını belirtti.

Ukrayna’yı işgalinden önce Avrupa Birliği’nin (AB) doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını sağlayan Rusya’nın, Almanya’ya uzanan boru hattını kapamasıyla Avrupa’nın en büyük ekonomisi alternatif arz kaynaklarına ek olarak kullanımını azaltacak yöntemlerin de arayışına girmişti.

Bundesbank, şirketler üretimi azaltır veya durdurursa doğalgaz kesintilerinin önlenebileceğini, fakat bu durumda dahi ekonominin daralacağını ekledi.

Merkez bankası, “Ekonomik aktivite bu çeyrekte biraz daralabilir, sonbahar ve kış aylarında ise keskin düşebilir” açıklamasında bulundu.

Buna karşın merkez bankası, haziran ayında açıkladığı en kötü durum senaryosunda 2023 yılı için öngördüğü yüzde 3,2 daralmanın gerçekleşeceğini tahmin etmediğini ekledi. (REUTERS)

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