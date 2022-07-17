Burj Al Babas yine ‘konkordato’ dedi

Bolu’da 2011 yılında yapımına başlanılan ve sosyal medyada tartışma konusu olan Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket iki yıl önce konkordato ilan etmişti. Konkordato süresinin dolmasına yakın, şirket merkezini İstanbul'dan Bolu'ya taşıdı ve Mudurnu'daki mahkemeye başvurarak yeniden konkordato süreci başlattı. Şirkete üç yeni komiser atanırken üç ay geçici mühlet verildi.

İsmail ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projeye mahkemeden iyi haber geldi.

2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı projeyi hayata geçiren Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, Burj Al Babas projesi sosyal medyada gündeme geldiğinde, SÖZCÜ’ye şirketin o tarihte taşeron firmalara 40 milyon lira civarında borcu olduğunu açıklamıştı. Yerdelen, “Projede yabancı yatırımcılara 350 mülk sattık. Ancak seçimden sonra Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar taksit ödemelerini yapmamaya başladı. Art niyetli olsak kaçar giderdik” değerlendirmesini yapmıştı.

Şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle ‘Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu.

Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.

Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

FENOMENLERİN UĞRAK YERİ

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, 2020 yılında yeniden konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi başvuruyu kabul ederken, proje kapsamındaki inşaat çalışmaları ve satış yeniden durdu.

Geçen süre boyunca hayalet bir kasaba görünümüne bürünen projeyi yerli ve yabancı birçok sosyal medya fenomeni ziyaret etti. Ürettikleri içerikler milyonlarca kez görüntülenirken, MEDUZA, Becky Hill, Goodboys tarafından seslendirilen Lose Control adlı şarkının klibi burada çekildi. Klip 107 milyondan fazla izlendi.

Bu süre zarfında şirket merkezini İstanbul’dan Bolu’ya taşıdı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki davadan feragat eden şirket, 27 Mayıs 2022 günü Mudurnu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Yeni bir konkordato süreci başlamasına onay veren mahkeme, 3 ay geçici mühlet verdi.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi, davacıların mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı ve konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelemeyeceğinin tespiti amacıyla bir bağımsız denetçi, bir mali müşavir ve bir hukukçu geçici komiser olarak atandı.

2022 SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Sarot Termal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, Kasım 2021’de İHA’ya yaptığı açıklamada “İnşallah en kısa zamanda Burj Al Babas’ın tüm villaları ve içindeki otelinin hem yapımına hem de satışına başlayacağız. Mahkemenin kararı koruma tedbir kararıdır. Şirketin borçlarıyla alakalı mal varlığına bir şey olmasın diye. Millet farklı bir şey zannediyor ama farklı bir şey yok. Konkordato dediğimiz koruma tedbir kararı var firmada. Bir müddet daha devam edecek. Borçlar da bitmek üzere. Yeni yapılanmayla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizle birlikte finans da sağlanıyor. Bölgemiz için hayırlı olacak” demişti.

Yerdelen, tarih olarak 2022 yılının sonlarına işaret ederek, “2022’in sonlarında doğru içindeki rezidans, 180 odalı otel, 2 kongre merkezini faaliyete sokacağız. Arkasından etap etap körfez ülkelerdeki Arap müşterilerimiz ve yurt içindeki müşterilerimize satış olacak. Aynı zamanda burası sağlık turizmine de hizmet edecek” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Katar Kraliyet Ailesi'nin Yalova'daki sarayı tamamlandı