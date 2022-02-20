Bursa’da ekmeğe zam yapıldı

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla dayanamayıp 2,5 TL olan 200 gram ekmek fiyatını 3 TL’ye yükseltti.

Halil ATAŞ

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Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam yaparak, 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 liraya yükseltti.

Bursa’da daha önce 2 liradan satılan 200 gram ekmek, Aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu. Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle ekmeğin fiyatını pazartesi gününden geçerli olmak üzere 3 liraya yükseltti.

HALK EKMEĞE DE YÜZDE 37 ZAM YAPILMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ yönetimi Ocak ayında, dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37,5 zam yaparak, 400 gramı 2 liradan sattığı ucuz ekmeğin fiyatını 2 lira 75 kuruşa çıkarmıştı.

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