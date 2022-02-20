Abone Ol

Bursa’da ekmeğe zam yapıldı

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla dayanamayıp 2,5 TL olan 200 gram ekmek fiyatını 3 TL’ye yükseltti.

Halil ATAŞ
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bursa’da ekmeğe zam yapıldı

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam yaparak, 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 3 liraya yükseltti.

Bursa’da daha önce 2 liradan satılan 200 gram ekmek, Aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu. Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle ekmeğin fiyatını pazartesi gününden geçerli olmak üzere 3 liraya yükseltti.

HALK EKMEĞE DE YÜZDE 37 ZAM YAPILMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ yönetimi Ocak ayında, dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 37,5 zam yaparak, 400 gramı 2 liradan sattığı ucuz ekmeğin fiyatını 2 lira 75 kuruşa çıkarmıştı.

Halk, ekmek kuyruğunda belediye kutlamada İlginizi Çekebilir Halk, ekmek kuyruğunda belediye kutlamada Yozgat'ta ekmek 2.5 TL oldu İlginizi Çekebilir Yozgat'ta ekmek 2.5 TL oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Aralık ayı Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Konya Pazartesi Yozgat zam