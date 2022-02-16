Bütçeye 14.5 milyarlık sır kaynak

Bütçeye Kurumlar Vergisi adı altında 14.5 milyar lira gizemli para girişi oldu Paranın hangi kurum, şirket ya da şirketlerden niçin geldiği açıklanmadı

Erdoğan SÜZER

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Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi. Geçen yılki açığın aksine fazla veren bu yılki ocak bütçesine gizemli Kurumlar Vergisi damga vurdu. Kurumlar Vergisi tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre 30 kattan fazla artarak 14 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Devasa verginin nereden kaynaklandığı, hangi şirket ya da kurumların ödediği Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi açıklamasında da yer almadı. Bakanlık bu konudaki soruları da yanıtsız bıraktı.

BAYRAM DEĞİL, SEYRAN DEĞİL!

Bütçede büyük soru işaretlerine yol açan Kurumlar Vergisi, normal şartlarda her yıl nisan ayında beyan ediliyor ve nisan ayı sonuna kadar da Maliye'ye ödeniyor. Bu nedenle 2021 yılında kâr elde eden özel şirketler, Merkez Bankası, kamu bankaları ve KİT'ler de dahil olmak üzere tüm kurumların 2021 yılı vergilerini nisan ayından önce ödemeleri gerekmiyor. Buna rağmen açıklanan ocak ayı bütçesinde yer alan yaklaşık 15 milyar liralık vergiyi kimin ve ne amaçla ödediği büyük merak konusu oldu. SÖZCÜ'nün ulaştığı kaynaklar, Kur Korumalı TL Mevduata geçen bazı şirketlerin Bakanlığın talebi üzerine ek beyanname verip ödeme yapmış olabileceklerini belirtti. Kaynaklar, “Böylesine büyük bir gelirin nasıl oluştuğu halka açıklanmalı. Aksi halde sıra dışı bir işlem olarak bütçe güvenilirliğini zedeleyebilir” dedi.

57 milyonluk gizli harcama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde bulunan gizli hizmet ödeneği kaleminde bu yılın ilk ayında 57 milyon 13 bin liralık harcama yapıldı. Geçen yıl aynı ayda yapılan örtülü ödenek harcaması 268 milyon lira, yılın tamamında da 2.7 milyar lira olmuştu. Bütçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılın ilk maaşı da yer aldı. Cumhurbaşkanına ocak ayında bütçeden brüt 101 bin lira maaş ödendi.

Faizden 15 milyar TL'lik kazanç

Bütçenin fazla vermesinde 15 milyar liralık gizemli Kurumlar Vergisi'nin yanı sıra faiz geliri adı altında elde edilen 14 milyar 931 milyon liralık ikinci büyük gelir kalemi de etkili oldu. Bütçe verilerine göre, bu kaynağın 13 milyar 338 milyon lirası borçlanma senedi geçmiş gün faiz ve primli satış geliri kaleminden elde edildi. Geçen yıl ocak ayında bütçeye sadece 2.3 milyar lira faiz geliri girmişti. Bakanlık, geçen yıla göre 6.3 kat artan faiz gelirine ilişkin de kamuoyuna açıklama yapmadı.

Bütçenin dopingi içki ve sigara

Yılın ilk ayında yağan zamlarla vergi artışları bütçeye büyük gelir sağladı. Fiyatlar arttıkça Katma Değer Vergisi (KDV) yükü de arttığı için yılın ilk ayında KDV geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80'e yakın oranda artarak 12 milyar liradan 22 milyar liraya çıktı. Büyük zamlara maruz kalan içki ve tütünden elde edilen ÖTV ise bütçeye adeta doping oldu. Alkollü içki satışlarından elde edilen ÖTV yüzde 57 artışla 2.9 milyar liraya, tütünden elde edilen ÖTV de yüzde 71.4 artışla 9.2 milyar liraya ulaştı. Eşel mobilin etkisi devam ettiği için akaryakıtın ÖTV geliri geçen yıla göre 41 milyon lira azaldı. Dayanıklı tüketim mallarından cılız gelir elde edilirken pahalanan ithalat, ithal KDV gelirini artırdı.