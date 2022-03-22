Çalıntı reklama 10,5 milyon TL ceza

Türk oyun şirketi Peak Games için hazırlanan reklam filminin çalıntı olduğu iddialarına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme reklam şirketi Medina Turgul DDB'nin davacı Peak Games'e 10,5 milyon TL ödenmesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, reklam ajansı Medina Turgul DDB'nin Türk oyun şirketi Peak Games için hazırladığı reklam filminin çalıntı olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacı Peak şirketine 100 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 10,5 milyon TL ödenmesi kararı aldı.

Mobil uygulama ve oyun geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Peak Games üç yıl önce Türk televizyonlarında yayınlanan reklam filmi ile gündeme gelmişti. Tüm televizyon kanallarında aynı anda yayınlanan reklamda şirket, alanında başarılı olan yazılımcıların internet sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunmalarını istemişti.

REKLAM DURDURULDU, DAVALIK OLDULAR

Sonrasında ise reklamın Audi'nin “Auto Safety Code” reklamından çalındığı iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Peak Games ve Medina Turgul DDB davalık oldu.

Şirket üç yıl önce sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli” ifadelerine yer vererek tüm reklamları durdurduklarını açıklamıştı.

10,5 MİLYON TL TAZMİNAT

Bugün reklam şirketine açtıkları davanın sonucunu paylaşan oyun şirketi davayı kazandığını açıkladı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi reklam ajansı Medina Turgul DDB'nin Peak Games için hazırladığı reklam filminin çalıntı olduğuna hükmetti. Mahkeme davacı Peak şirketine 100 bin TL'si manevi olmak üzere toplam 10,5 milyon TL ödenmesi kararı aldı. Peak ise karardan mutlu olduklarını açıkladı.

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