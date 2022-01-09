Çalışma Bakanı 3600 ek gösterge için tarih verdi

Memura 3600 ek gösterge konusunun 6 ay içerisinde meclis gündemine geleceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Bilgin, EYT ve memurların 3600 ek gösterge sorunu ile ilgili açıklama yaptı. 3600 konusunun 6 ay içerisinde meclis gündemine geleceğini belirten Bilgin, EYT konusunun ise programlarında olduğunu belirten Bilgin bu konuda zaman vermedi.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yapan Bilgin, ”Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç mayıs-haziranda intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

‘EYT ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDE VAR’

Bilgin EYT sorunu ile ilgili şunları söyledi:

“Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş… Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.”

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