Çaresiz çiftçiyi tohumla dolandırdılar

Son dönemde mazot, gübre, tohum, ilaç gibi tarımsal girdilerde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarıyla boğuşan çiftçilere şimdi de dolandırıcı fırsatçılar dadandı.

Erdoğan SÜZER

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Tohum Platformu kurucularından Prof. Nusret Zencirci, Prof. Fahri Altay ve Doç. Hasan Ekiz, dolandırıcıların köy köy dolaşıp çiftçiye bol verimli, kuraklığa dayanıklı diye hastalıklı tohum sattıkları uyarısında bulundu.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Bazı çiftçilerin maliyetleri düşüreceği umuduyla tohumları aldığını belirten uzmanlar, birçok çiftçinin bu yolla dolandırıldığını belirterek yetkililerin acil önlem alması gerektiğini söylediler. Prof. Zencirci, kontrolsüz tohum ekiminin tozlaşma yoluyla genetik zenginliği ve çeşitliliği bozacağı uyarısında bulundu.

Bilimsel değeri yok

– Tohum Platformu temsilcileri, son günlerde “Kuraklığa dayanıklı 7 bin yıllık buğday bulduk. Ata tohumları ile dünyayı dahi doyurabiliriz” şeklindeki açıklamalarla tohum pazarlanmaya çalışıldığını, ancak bu bilgilerin hiçbir bilimsel değerinin olmadığını söylediler.