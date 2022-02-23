Çelik üretimi ocakta yüzde 7,8 geriledi
Çelik üretimi ocakta yıllık bazda Türkiye'de yüzde 7,8, dünya genelinde yüzde 6,1 oranında geriledi.
Dünya çelik üretimi, Çin’de talebin azalması ve Avrupa’daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 düştü.
Çelik üretimi AB ülkelerinde yüzde 6,8, Türkiye’de ise yüzde 7,8 geriledi.
ÇİN’DE SERT DÜŞÜŞ
Dünya Çelik Birliği’nin dün yayımladığı verilere göre dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin’de görülen yüzde 11,2 düşüşün ardından küresel çelik üretimi ocak ayında 155 milyon tona geriledi.
Çin’de gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve hükümetin kış olimpiyatları sırasında hava kirliliğini azaltma girişimleri nedeniyle talepte azalma görüldü.
Capital Economics emtia ekonomisti olan Luke Nickels, “Bu yıl yapı çeliklerine olan talebin azalmasını beklediğimiz için Çin’in çelik üretiminin yakın zamanda güçlü bir şekilde toparlanmayacağını düşünüyoruz” dedi.
AB’de, tedarik zinciri darboğazları ve tırmanan enerji fiyatlarının başta otomotiv sektörü olmak üzere endüstriyel faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasıyla çelik talebinde bu yıl keskin bir düşüş görülmesi bekleniyor.
Öte yandan, Hindistan’da çelik üretimi yüzde 4,7, ABD’de yüzde 4.2 ve Rusya’da yüzde 3,3 arttı.