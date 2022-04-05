CHP, elektrik faturasını bir çuval dolusu 5 liralık banknotlar ile ödedi

Yüksek elektrik faturalarını protesto etmesinin ardından elektriği kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı, elektrik faturasını bir çuval dolusu parayla ödedi. İl Başkanı İsmet Karaca yaptığı açıklamada, "Paramızın düştüğü duruma bakın. Bu fotoğraf, bu dönemin simgesidir. Bu faturada yazan tutarı ödemek için bu kadar para çektik" dedi.

Halil ATAŞ

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Elektriği kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı, elektrik faturasını bir çuval dolusu 5 liralık banknotlar ile ödedi.

“PARAMIZIN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN”

Beraberinde ilçe başkanları, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, il yöneticileri ile birlikte Uludağ Elektrik önünde basın açıklaması yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Şimdi elektrik faturasını ödeyeceğiz. Bankaya gittik, para çektik. Paramızın düştüğü duruma bakın. Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Bu faturada yazan tutarı ödemek için bu kadar para çektik. AKP yönetimi ülkemizi yangın yerine döndürdü. Her yerde dram yaşanıyor. Bu yangının en baş sebeplerinden birisi de elektrik faturaları. Ülkemizde bugün 47 milyon elektrik abonesi var ve bu abonelerin büyük bölümü faturaları ödemekte güçlük çekiyor, ödeyemiyor” dedi.

“HERKESİN SESİ OLMAK İÇİN FATURAYI ÖDEMEDİK”

Karaca’nın açıklamasından satır başları şöyle:

* Biz vatandaşlarımızın yaşadığı bu sıkıntıyı paylaşmak, onların sıkıntılarını dile getirmek için partimize gelen elektrik faturasını ödemeyeceğimizi söyledik. Ocak ayında 3 bin 440 lira gelen elektrik faturamız bir ay sonra zamlı tarifeyle 11 bin 530 lira geldi. Biz de herkesin sesi olmak için bu faturayı ödemedik.

* Bugün geldiğimiz noktada elektriğimiz kesildi. Biz karanlıkta da kalırız, gaz lambalarıyla açıklamalar da yaparız. Ancak şu var ki, yaşadığımız sürece, yaşadığımız döneme en iyi anlatacak bir tablodur bu.

“AKP İKTİDARA GELİRKEN NE SÖYLEDİYSE, TAM TERSİNİ YAPTI”

* AKP iktidarı, kendini iktidara yaşayan süreçte ne dediyse tersini yaptı. Onları iktidara getiren süreç neydi, 2000’li yılların başında, dediler ki yoksulluk var, her şeye zam yapılıyor, ekonomik düzen bozuldu, gelir dağılımında adaletsizlik var. Şimdi kendileri zam şampiyonu.

* Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bu kadar ağır kriz yaşamadı. Resmi, kimsenin inanmadığı TÜİK’in rakamlarıyla bile yüzde 60’ın üzerinde, ama pazarlarda yüzde 200 enflasyon var.

* Gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsettiler, ülkenin yarısını, o da iş bulabilenleri, asgari ücretle geçinmeye mahkum ettiler. Adaletsizlik var dediler, bugün Allah kimsenin yolunu adliyeye düşürmesin. Ülke tarihi bir dönemden geçiyor, ne dedilerse, tersini yaptılar.

“DOĞALGAZ BULMUŞTUK HANİ? NE OLDU DOĞALGAZA?”

* Cumhurbaşkanı ne söylüyorsa, ertesi gün fırlayan rakamları takip edemiyoruz. Hani doğalgaz bulmuşlardı, ne oldu o doğalgaza? Cumhurbaşkanımız doğalgaz bulduk dedi, o günden sonra doğalgaz fiyatlarını takip edebilen oldu mu?

* Biz geldiğimizde elektrik yoktu dedi, o günden sonra elektrik fiyatlarını takip edebilen oldu mu? Yüzde 130 zamlandı elektrik. Bizden önce araba yoktu dedi, araba fiyatlarını takip edebiliyor musunuz? Bu sıralar manda yoğurdunun fiyatlarına dikkat edin, yakında o da tavan yapar.

“1980 ÖNCESİ AMBARGO DÖNEMİNİ DİLLERİNE DOLADILAR, BUGÜN AMBARGO MU VAR?”

* 1980 öncesi tüpgaz kuyruklarını, benzin-mazot kuyruklarını dillerine doladılar. Bu kuyruklar 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargonun sonucuydu, nasıl olsa unutulmuştur dediler. Bugün ambargo yok.

* Şöyle bir gidin bakın, demiryolu altı mahallelere, ben gittim gezdim. İnsanlar eksi3 derece soğukta BESAŞ büfelerinin önünde ucuz ekmek kuyruğundaydılar. Ayçiçeği yağı almak için kuyruklarda bekliyorlar. Ne oldu, ambargo mu var şimdi? Bu durum tarihin hiçbir döneminde görülmedi, hiçbir dönem bu kadar zulüm altında kalmadık ama sayılı gün bitiyor.

* Ne demişler, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bütün bu zulümler çok kısa bir dönem sonra tarihin hak ettiği yerine gidecek, Bu zulmü yaşatan AKP tarihin karanlık sayfalarında yerini alacak, hiç şüpheniz olmasın.

“KENDİLERİNİ GÜVENCEYE ALMAK İÇİN ŞİRKETİ İNGİLİZLERE SATTILAR”

* Bugün önünde bulunduğumuz kurum, bir yandaşa peşkeş çekildi. Devlet elektrik dağıtım işini yandaş şirketlere peşkeş çekti. Eğer zarar etselerdi, tıpkı Telekom’da olduğu gibi bu şirket yolunu bulur kaçardı. Yıllarca çalıştırdı, kâr etti, 200 milyon dolara satıldı, 4 il Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova. Rakamlara baktım 3 milyon 700 bin civarı abonesi var. Bu firma buradan yıllarca para kazandı.

* Gördüler şimdi AKP’nin yolcu olduğunu, kendilerini güvenceye almak için önünde bulunduğumuz kurumu İngilizlere sattı. Neden İngilizlere satıyor? Kendini hukuki olarak güvenceye alıyor, ben paramı aldım gidiyorum, siz bunlara dokunamazsınız demek istiyor. İntikam duygusuyla, kinle siyaset yapmıyoruz ama adalet tesis edildiğinde, her şey şeffaf olduğunda her şey ortaya çıkacaktır.

CHP'liler daha sonra gişeye geçerek ödemeyi gerçekleştirdi. Karaca, elektriğin kesilmesi nedeniyle oluşan açma-kapama cezasını bizzat kendisinin ödeyeceğini sözlerine ekledi.

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