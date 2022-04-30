CHP’li Murat Bakan, polis memurlarının ücretleriyle ilgili açıklama

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis memurları arasındaki fazla çalışma ücretlerindeki adaletsizliğe dikkat çekti. Aynı binada görev yapmalarına bazı polislere fazla mesai ücreti ödendiğini belirten Bakan, "Size hak ettiğiniz fazla çalışmayı adil bir şekilde uygulayacağız" dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polis memurları arasındaki ücret adaletsizliğine dikkat çekerek konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. CHP’li Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destekleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların, en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

“YAKLAŞIK 1 SENEDİR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLİYORDU”

*Mevzuata göre Bakanlık makam oluruna istinaden Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ve bunlara bağlı taşra birimlerinde görev yapan personele, yaklaşık 1 senedir fazla çalışma ücreti veriliyordu.

*Son olarak; Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de yüzde 52 oranında fazla çalışma ücreti ödeneceği bildirildi.

“TEŞKİLAT İÇİNDE AYRIM YAPIYORSUNUZ”

*Elbette bu personeller, bu fazla çalışma ücretini fazlasıyla hak ediyor. Hatta polisin görev zorunluluğunu dikkate aldığınızda, fazla çalışma ücretinin maktu değil, fazla çalışma saati için verilmesi gerektiğini de görmek gerekiyor. Ancak siz zaten vermediğiniz fazla çalışma ücretinde dahi teşkilat içinde ayrım yapıyorsunuz ve iş barışını bozuyorsunuz.

“SOYLU DÖNEMİ, POLİS İNTHARLARI, MOBBİNG VE ÜCRETLİ KÖLELİK SİSTEMİYLE HATIRLANACAK”

*Emniyet Teşkilatı zaten zor zamanlardan geçiyor. Gün geçmiyor ki bir polis intihar etmesin… Soylu’nun bakanlığı döneminde polislik yapanlar, Soylu’yu ve dönemini polis intiharlarıyla, amir tahakkümüyle, baskıyla, mobbingle ve tabiri caizse yarattığı ücretli kölelik sistemi ile hatırlayacaklar.

“TEŞKİLAT RAHATSIZ OLDU”

*Teşkilat bu son ayrımdan da son derece rahatsız oldu. Türkiye’nin her yanından polis kardeşlerimizden mesajlar yağıyor. “Biz arkadaşımızın fazla çalışma almasından rahatsız değiliz, ancak bizler de çok zor koşullarda görev yapıyoruz. Neden personel arasında ayrım yapılıyor” diye soruyorlar.

“ASIL MESELE PARA DEĞİL, ADALET”

*Örneğin, bir emniyet binasında karakol, inşaat büro amirliği, bilgi işlem ve muhabere büro amirliği, asayiş büro var. Aynı binada beraber görev yapan personellerin bir kısmının fazla maaş alması, diğerlerinin almaması adil olmadığı gibi, iş barışını bozacak kadar can sıkıcı ve üzücü bir uygulamadır. Konuyla ilgili asıl meselenin para değil, adalet olduğunu güçlü bir şekilde ifade etmek gerekiyor.

“HAK ETTİĞİNİZ FAZLA ÇALIŞMAYI ADİL BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ”

*Polis kardeşlerim, görevi personel arasında adaleti sağlamak olan Sayın Bakanın böyle bir derdi yok. Size hak ettiğiniz fazla çalışmayı adil bir şekilde uygulayacağız. Hem bu ve benzeri tüm ayrımcılıklara hem de teşkilatın yaşadığı tüm sorunlara son vereceğiz.