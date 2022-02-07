CHP’li Özkan: Pandemiden sağ çıkmayı başaran tiyatroların zamlar yüzünden boğulmasına seyirci kalınıyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, iki farklı tiyatroya gelen 56 bin ve 20 bin TL'lik elektrik faturasını paylaşarak, "Pandemiden sağ çıkmayı başaran tiyatroların desteklenmesi gerekirken zamlar yüzünden boğulmasına seyirci kalınıyor. İktidar bu konuda acil adım atmalı." dedi.

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Yüksek elektrik faturaları tiyatroları da vurdu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, Kadıköy Caferağa ve Osmanağa mahallelerinde bulunan iki farklı tiyatroya gelen 56 bin ve 20 bin TL’lik elektrik faturasına tepki gösterdi.

“İKTİDAR BU KONUDA ACİL ADIM ATMALI”

Özkan paylaşımında, “Pandemiden sağ çıkmayı başaran tiyatroların desteklenmesi gerekirken zamlar yüzünden boğulmasına seyirci kalınıyor. İktidar bu konuda acil adım atmalı” ifadelerini kullandı.

UĞUR MUMCU VAKFI’NA 15 BİN TL’LİK FATURA

Merhum gazeteci Uğur Mumcu’nun kızı ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars da vakfa 15 bin TL elektrik faturası geldiğini belirterek “Diyeceğim bu kadar” paylaşımında bulundu.

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