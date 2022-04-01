Çimento, cam, seramik sanayicilerinden doğalgaz zammına tepki

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, son zamlarla Türkiye'de sanayide kullanılan gazın metreküpünün bazı AB ülkelerinden daha pahalı hale geldiğini söyleyerek "İhracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, sanayicinin ve ihracatçının üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya başlayan enerji maliyetlerinden dert yandı.

Mevcut enerji maliyetlerinin, AB’deki rakiplerinin de üzerine çıkacak seviyeye geldiğini söyleyen Çenesiz, “Örneğin İtalya’da ve İspanya’da sanayide kullanılan gazın metreküpü 0,5 Euro. Bizde yapılan son zamla birlikte bu fiyatın üstüne çıkılmış oldu” dedi.

“Bu tablo bizi AB firmaları karşısındaki rekabet gücümüzü ve dünya genelinde ise zor kazandığımız ihracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor” diyen Çenesiz, “İhracatta rakip ülkeleri geride bırakmaya başladığımız bir dönemde bu risklerden dolayı endişeliyiz” diye konuştu.

İHRACAT KREDİ LİMİTLERİNİN ARTIRILMASI TALEBİ

Çenesiz, “Sanayicilerin işletme sermayesi ihtiyacının giderek arttığı son dönemde, uzun vadeli kontratlarla sabit fiyatlı doğalgaz satışı, doğalgaz ödemelerinde vade ve KDV indirimi, ihracat kredi limitlerinin artırılması gibi önlemler alarak, ihracatın olası risklerine yönelik tedbirler devreye alınmalıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bunların yanında Eximbank'ın enerji maliyetlerindeki artış oranında ihracat kredi limitlerini yükseltmesi de ihracatçılarımızın işletme sermayesi artışı ihtiyacına destek olacaktır.”

BOTAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 35 zam yapılmıştı.

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