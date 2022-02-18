‘Restoranlardan alınan ücreti düşür’ talimatı, sipariş platformuna 26 milyar dolar kaybettirdi

Pekin hükümetinin online yemek siparişi şirketi Meituan'a verdiği 'restoranlardan alınan ücretleri düşürün' talimatı şirketi sarstı. Yeni ücret politikası nedeniyle Meituan'ın borsadaki değerinden bir günde 26 milyar dolar silindi.

Sozcu.com.tr

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Çinli yemek dağıtım platformu Meituan, Çin hükümetinin yeni yönergeler yayınlamasının ardından borsada çakıldı. Yönergelerde şirketin restoranlardan aldığı ücretin düşürülmesi istendi. Şirket düzenlemenin ardından son 7 ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Çin’de hükümet sipariş platformların restoranlara kesilen ücretleri düşürmesini istemedi. Bu yönergelerin ardından, piyasa değerinden yaklaşık 26 milyar dolar silindi. Şirketin değer kaybı yüzde 15’i buldu.

BORSA ÇAKILDI

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından cuma günü yapılan açıklamada, çevrimiçi yemek dağıtım platformlarından pandeminin vurduğu bölgelerdeki restoranlara indirim yapmaları istendi.

Bu düzenlemenin ardından şirket borsada çakıldı. Şirketin hisseleri bir günde yüzde 15 değer kaybederken Meituan’daki çöküş Hong Kong borsasını da sarstı. Borsadaki önde gelen hisselerin listelendiği Hang Seng Endeksi dün günü yüzde 1,9 düşüşle kapatırken teknoloji şirketlerinin listelendiği Hang Seng Tech endeksi de yüzde 3,2 düştü.

DÜZENLEME DALGASI SÜRÜYOR

Pekin yönetimi uzun süredir teknoloji şirketlerine baskı kuruyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cingping’in refahı tabana yayma politikası gereği büyük tekellere dönük ekonomik yaptırımlar gelirken önlemlerin bir kısmının veri güvenliği ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Pekin’in son bir yıldaki düzenlemeleri yüzünden Hang Seng Tech Endeksi’nin piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar azaldı. “Ortak refah” kampanyası yürüten Pekin’in tekelcilik karşıtı uygulamaları ve veri güvenliğini sağlama politikalarının süreceği düşünülüyor.

Çin’de yatırımcıların teknoloji devlerine karşı duyduğu kaygı hâlâ yüksek.

BU YIL DAHA AYRINTILI TEBDİRLER UYGULANABİLİR

Çinli finans kuruluşu CMB International Securities stratejisti Daniel So, “Son olay, Çin’in teknoloji şirketlerine ilişkin politikaları sonrası şekillenen piyasa korkularının tamamen ortadan kaldırılmadığını gösteriyor. Piyasa, bu yıl daha ayrıntılı düzenleyici tedbirlerin uygulanmasını bekliyor” dedi.

Çin geçtiğimiz yıl, Alibaba, Tencent, Didi gibi teknoloji devlerinin faaliyetlerine ilişkin ciddi düzenleyici tedbirler almış, bu tedbirler nedeniyle şirketlerin hisseleri ciddi zarar görmüş, pek çok milyarderin serveti erimişti.

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