Citigroup’tan petrol için resesyon tahmini: 65 dolara düşebilir

Citigroup, küresel ekonomide talebi felce uğratacak düzeyde bir durgunluk yaşanırsa ham petrolün varil fiyatının 2022’nin sonunda 65 dolara, 2023’ün sonundaysa 45 dolara gerileyebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli finans devi Citigroup, talebi felce uğratacak bir durgunluk yaşanırsa ham petrolün varil fiyatının yıl sonunda 65 dolara, 2023'ün sonunda da 45 dolara kadar düşebileceği tahmininde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, Citigroup'un senaryosu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) herhangi bir müdahalesinin olmadığı ve kısa dönemli petrol yatırımlarında düşüş yaşanmacağı varsayımına dayanıyor.

RESESYON PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Ham petrol için gösterge fiyat işlevi gören brent tipi ham petrol halihazırda 113 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarında bu yıl ciddi bir artış yaşanmasına neden olmuş ancak ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankasının faiz artırımına gitmesi durgunluk beklentisinin tırmanmasına yol açmıştı. Resesyon beklentisi, uzun vadede petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceği tahminlerini beraberinde getirdi.

FİNANS DEVİ HAZİRANDA ARTIŞ ÖNGÖRMÜŞTÜ

Citigroup analistlerinin 5 Temmuz'da kaleme aldığı notta, “Tarihsel kanıtlar petrol açısından talebin yalnızca en kötü küresel durgunluklarda negatife gittiğini gösteriyor. Ancak petrol fiyatları tüm resesyonlarda kabaca marjinal maliyetin seviyesine düşer” ifadeleri yer aldı.

Reuters'ın 6 Haziran'da bildirdiğine göre finans devi, 2022'nin üçüncü çeyreğinde brent tipi ham petrolün varil fiyatının 99 dolar olacağını, 4. çeyrekteyse 85 dolara gerileyeceğini belirtmişti. Citigroup genel olarak brent tipi ham petrolün varil fiyatının 2023'te ortalama 75 dolar olacağını öngörmüştü.

ABD merkezli finans devi, yeni tahmininin aksine hazirandaki araştırmasında İran petrolünün sevkiyatının gecikmesi ve sıkı piyasa dengelerini göz önünde bulundurarak hem 2022 hem de 2023 için petrol fiyatlarına yönelik tahminlerini yükseltmişti.

JPMORGAN FELAKET SENARYOSUNU DUYURMUŞTU

Öte yandan, bir diğer ABD’li banka JP Morgan’ın analistleri, petrolde felaket senaryosunu önceki gün duyurmuştu.

Banka, ABD ve Avrupa’nın yaptırımlarına misilleme amacıyla Rusya’nın ham petrol üretiminde kesinti yapabileceğini ve bu durumda petrolün varil başına fiyatının muazzam düzeyde artarak 380 dolara ulaşabileceğini söylemişti.

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