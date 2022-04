Çocukların yoksul olduğu ülkeyiz

Türkiye OECD’de çocuk yoksulluğunda ilk sırada. Okula aç giden çocuk sayısı artarken acil ücretsiz okul beslenme programı çağrısı yapılıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

Son dönemde çok hızlı artan yoksullaşma Türkiye'de önce en hassas durumdaki çocukları vuruyor. Türkiye bugün yüzde 22.7'lik oranla çocukların en yoksul olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülke. Dünya Bankası tahminlerine göre gıda enflasyonundaki her 1 puanlık artış, dünya genelinde derin yoksul sayısını 10 milyon kişi artırıyor. Türk-İş verilerine göre mart itibarıyla son bir yılda Türkiye'de gıda fiyatlarının yüzde 76.4 arttığı dikkate alındığında durumun vehameti ortaya çıkıyor.

5 ÇOCUKTAN BİRİ

Türkiye'de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşiyor, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamıyor. Bu noktada yapılacak en acil eylemin, bir an önce okullarda kamunun öğle yemeği hizmeti sunması olduğu belirtiliyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “2019 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı başlattık başlatıyoruz diyor ama bir gelişme yok. Sağlık Bakanlığı okullarda ücretsiz beslenme programını 2020 için planlıyordu ancak bir türlü hayata geçiremedi. Fakirliğin yoğunlaştığı bölgelerden başlanarak bir an önce okul yemeği uygulaması başlatılmalı, gıdaya erişemeyen milyonlarca çocuk bu sayede en azından günde bir kez yeterli bir besin alabilmeli. Dayanışmanın da bittiği bir döneme girdik çünkü komşu da aç” ifadesini kullandı.

Geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da konuyu gündeme getirerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması talebi ile verdiği soru önergesinde ücretsiz çocuk beslenme programının neden bir türlü başlatılamadığını sordu.

Gıda yoksulluğu çeken çocuk dersten geri kalıyor

Son dönemde özellikle yoksulluğun arttığı bölgelerde çocuklar okula aç gidiyor. Evinde yeterli beslenemeyen çocuğun hiç değilse okulda sağlıklı beslenmeye ulaşması gerektiğini vurgulayan Hacer Foggo, “Yetersiz beslenme beyin hücrelerinin gelişimini, büyümeyi durdurur. Açlık çeken çocuklar okula odaklanamazlar. Bu nedenle bir an önce okullarda ücretsiz beslenme programları hayata geçirilmeli” dedi.