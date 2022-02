Çöküşe geçen şirkete devler talip oldu: Nike, Amazon, Sony, Apple…

Ev egzersizi için kullanılan bisikletler üreten Peloton isimli şirket, pandemi yasaklarının hafiflemesinin ardından yaşadığı sorunlar yüzünden satılabilir. Şirket iş modeli nedeniyle Amazon, Nike gibi büyük yatırımcıların başını döndürüyor.

İnternete bağlı egzersiz bisikletleri üreten ve bu bisikletlere entegre programlarla aylık abonelik ve online ders satan ABD merkezli Peloton, yaşadığı sorunların ardından Amazon, Nike, Apple, Sony gibi devlerin radarına girdi. Ancak şirketin satılıp satılmayacağı halen belirsiz.

Pandemi sırasında insanların evde kalması nedeniyle kondisyon bisikletleri ve koşu bantlarının satışları artmış ancak sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildikten sonra talep yavaşlamıştı.

PANDEMİ YASAKLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

2020’de spor salonlarının kapanması sonrası Peloton’un egzersiz ekipmanlarına ve uzaktan egzersiz derslerine talep patlaması yaşandı. Bu dönemde şirketin hisseleri de uçtu. Ancak pandemi yasakların gevşemesinin ardından borsadaki kazançların büyük kısmı silindi.

Sokağa çıkma yasaklarının kalkmasının ardından bisikletlere olan talebin düşmesi sonucu firma, geçtiğimiz ağustos ayında amiral gemisi bisikletinin fiyatında yüzde 20 indirim yaparak 1495 dolara indirdi.

GÜVENLİK SORUNLARI YAŞADI

Şirketin başına gelenler talep daralmasıyla sınırlı kalmadı. Aynı ay içinde bir çocuğun koşu bandının altına çekilip ölmesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı şirketi araştırdığını açıkladı. Ayrıca aletleri kullanırken yaralanan başka müşterilerin de olduğu bildirildi.

Kasım ayına gelindiğinde ise Peloton, yatırımcılarını önümüzdeki yıl gelirin daralmasını beklediği konusunda uyardı.

DİZİLERE KONU OLDU

Sex and the City Revival, And Just Like That ve Billions isimli dizilerde bazı karakterlerin Peloton bisikletlerini kullanırken kalp krizi geçirdiği sahnelerin yer alması da şirketin imajını sarsan bir başka gelişme oldu.

Tüm bu sorunların ardından yatırım şirketi Blackwells Capital, geçen ay şirkete CEO John Foley’nin görevinden alınması ve işletmenin satışa çıkarılması tavsiyesinde bulundu. Blackwells, Peloton’un yönetim kuruluna yazdığı bir mektupta, şirketin Nike, Apple, Disney ve Sony gibi şirketler için “son derece çekici” olduğunu belirtti.

BELİRSİZLİK VAR

Ancak şirketin henüz satılıp satılmayacağı bilinmiyor. E-ticaret devi Amazon, “Egzersiz ekipmanı üreticisi için bir teklif yapacak mısınız?” sorusuna yanıt vermeyi reddetti. BBC’ye konuşan şirket temsilcisi, “Söylentiler ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

Peloton ve Nike da yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Peloton’un şuanda hangi teklifi kabul edeceğine karar vermeye çalıştığı düşünülüyor.

