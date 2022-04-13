Damacana suya büyük zam

İstanbul'da 4 ay önce 10 liradan satılan damacana su, akaryakıt ve ham madde fiyatlarındaki artışlardan sonra 30 liraya çıktı. Su satıcıları, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışlarının yüzde 40 azaldığını söyledi.

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İstanbul’da damacana su fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Damacana sular 4 ayda yüzde 200 fiyat artışıyla 30 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bir damacana su ortalama 25 liradan satılır hale geldi. Satıcılar ise fiyatların ulaşım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Son dönemde ulaşım ve ham maddelerdeki maliyet artışları temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor.

İstanbul’da 4 ay önce ortalama 10 liradan satılan damacana su 30 liraya kadar yükseldi.

Fiyatlar, ilçe ve firmalara göre değişkenlik gösteriyor. Aylar önce ortalama 10 liradan damacana su sattıklarını aktaran satıcılar, akaryakıta ve ham madde fiyatlarına gelen zamlardan dolayı içme suyu fiyatlarının artığını söyledi.

‘FİYATLAR YİNE ARTABİLİR’

Su satıcısı Atilla Oğuz ise, damacana suyu 25 liraya sattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Akaryakıta gelen zamlar ve pet şişelerde kullanılan ham maddeye gelen zamlardan dolayı su fiyatları arttı. Akaryakıt ve ham madde fiyatları düşmezse damaca su fiyatlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Zamlar gelmeden öncesine göre satışlarımız yüzde 40 azaldı. Vatandaşlar şebeke suyuna ve arıtmalara yöneldi. Üç ay önce 15 liraya damacana su satıyorduk, şu anda 25 liraya satıyoruz.”

SATIŞLAR YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Dağıtıcı firma sahibi Erhan Ceylan, 4 ay önce damacana su fiyatının 10 liraya sattıklarını söyleyerek, “Şu anda damacana suyu 20-25 lira bandında satılıyoruz. Bazı firmalar 30 liraya satıyor” dedi.

Fiyat artışlarından dolayı satışlarının yüzde 40 oranında düştüğünü aktaran Ceylan, “Suyu tedarik ettiğimiz firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı su fiyatlarını artırdı. Biz de mecburen bu fiyatlara damacana su satıyoruz ancak satışlarımız zamlardan dolayı azaldı. Dört ay önce aylık 3 bin 500 damacana su satarken şu anda 2 bin satıyorum. Pandemi döneminde satışlarımız çok iyiydi” dedi. (İHA)

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