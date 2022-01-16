Dev bankaların Bitcoin tahminleri şaşırttı

Bitcoin'deki sallantı devam ederken Goldman Sachs, JPMorgan ve Bank of America'nın uzun vadeli tahminlerindeki iyimser hava sürüyor. İsviçreli bankacılık devi UBS ise kripto varlıkların spekülatif olduğu görüşünde ısrarcı. İşte bankacılık devlerinin Bitcoin hakkındaki gelecek öngörüleri ve fiyat tahminleri...

Sozcu.com.tr

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Lider kripto para Bitcoin, iniş ve çıkışlarına rağmen 2021’i yılın başına göre ciddi bir kazanımla kapattı.

Bitcoin, geçtiğimiz yıl toplam piyasa değerine göre ilk 10 varlığın arasında yerini aldı. Bu da Bitcoin’in Goldman Sachs, JPMorgan ve Bank of America gibi dev bankaların analistlerinin görmezden gelemeyeceği kadar büyük olması demek.

ABD’li dev banka Goldman Sachs’ın önde gelen stratejistlerinden Zach Pandl, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşması için bir yol çizerken, JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou da kasım ayında bankanın 146 bin dolarlık hedefini yeniledi. Bank of America ise kripto alanının artık “göz ardı edilemeyecek kadar büyük” olduğunu savunan Ekim 2021 raporunda dijital varlık çalışmalarını başlattığını duyurdu.

İSVİÇRELİ BANKADAN ‘SPEKÜLASYON’ YORUMU

Ancak bu iyimser görüşlere rağmen Bitcoin’in düşüş eğiliminin devam edeceğini savunan bankalar da var. İsviçre bankası UBS, Bitcoin’le ilgili borsa yatırım fonları gibi karmaşık yatırım ürünlerinin piyasaya sürülmesinden sonra bile kripto para birimlerini tamamen spekülatif olarak görmeye devam ediyor.

Bankanın baş yatırım görevlisi Mark Haefele liderliğindeki bir ekip, “Kripto paralara ve coinlere doğrudan maruz kalmayı yalnızca risk toleransı yüksek yatırımcılar için uygun görüyoruz” dedi. Raporda “Dijital varlıkların temelini oluşturan teknolojiler için potansiyel görürken, coinleri spekülatif olarak görmeye devam ediyoruz” denildi.

KÜRESEL DEVLER NE DİYOR?

İşte küresel bankacılık devlerinin Bitcoin tahminleri:

Goldman Sachs: Banka geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda Bitcoin'in 100 bin dolarlık seviyeye fırlayabileceğini, ancak bunun ancak altından pazar payı almaya devam etmesi halinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Goldman analistleri Bitcoin’deki oynaklığın çekiciliği azalttığı görüşünde. Analize göre oynaklığın düşmesi halinde ise ilgi artacak. Ayrıca enflasyon arttıkça daha fazla yatırımcı Bitcoin’i enflasyona karşı bir önlem olarak satın alabilir.

JPMorgan: ABD’li yatırım bankası yatırımcıların kripto varlığını giderek altına bir alternatif olarak gördüklerini savunarak 146 bin dolarlık uzun vadeli fiyat hedefini yeniledi.

Bank of America, RBC ve Wells Fargo geçen yıl kripto para birimlerini yatırım yapılabilir varlıklar olarak ele almaya başladı, ancak bu bankalar henüz resmi bir bitcoin fiyat tahmini yayınlamadı.

UÇUK TAHMİN ELLERİNDE PATLADI

Citigroup analistlerininse daha önce 2020 yılına ait sızdırılmış bir notta Bitcoin’in Aralık 2021’e kadar 318 bin dolara ulaşacağı yönünde tahminde bulundukları ortaya çıktı.

2020 yılında şuanda 40 bin doların üzerinde bulunan Bitcoin için oldukça uçuk bir tahmin yapılması, bankaların iyimser tahminlerine olan güveni sarstı.

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