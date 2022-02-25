Dev şirketlerden Ukrayna kararı: İşçileri eve yolladılar

Ukrayna'da savaş devam ederken, dev şirketler bölgedeki operasyonlarını korumaya çalışıyor. Krizden etkilenen fabrikalar çalışanlarını evlere gönderirken durumun belirsizliği dev yatırımları olan şirketleri korkutuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ve sahada çatışmaların devam etmesi, dev şirketlerin Doğu Avrupa operasyonlarını zora soktu. Ünlü gıda şirketlerinin bazıları ülkede üretimi durdurduğunu ve işçileri evlerine yolladığını açıkladı.

Şirketler ağırlıklı olarak Ukrayna’daki operasyonlarını sonlandırsa da Rusya’daki üretimlerin şimdilik devam ettiği ancak durumun izlendiği bilgisi veriliyor. Ancak ekonomik yaptırımlar ve bu sürecin ardından yaşanacak gelişmeler de bu faaliyetlerde etkili olacak.

İşte krizden etkilenen çok uluslu şirketlerden bazıları:

ANADOLU EFES

Rusya ve Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk bira üreticisi Anadolu Efes, KAP’a yaptığı açıklamada Ukrayna’daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'da faaliyet gösteren bira üreticisi Anadolu Efes, dün Rusya'nın işgale başlamasının ardından çalışan güvenliği sağlamak için Ukrayna'daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu. Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Rusya'daki faaliyetler ise devam edecek.

Anadolu Efes'in Ukrayna'da üç bira fabrikası ve 3 bine yakın çalışanı bulunuyor. Şirket, gelirlerin yüzde 5'ini Ukrayna'dan sağladığını belirtti.

COCA-COLA HBC

Coca Cola’nın İsviçre merkezli şişeleme şirketi Coca-Cola HBC, Ukrayna’daki operasyonlarını durdurdu. Şirket personelini eve gönderdi.

Bir Coca-Cola HBC sözcüsü Bloomberg’e verdiği demeçte, “Ukrayna’da üretimi durdurmayı, fabrikamızı kapatmayı içeren acil durum planlarımızı yürürlüğe koyduk” dedi. Çalışanlarımızdan da evde kalmasını ve yerel direktifleri takip etmesini istedik.

CARLSBERG

Ukrayna’da 1300 işçi çalıştıran Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, ülkedeki üç bira fabrikasından ikisinde operasyonları durdurdu ve işçileri eve gönderdi.

MONDELEZ

4300’den fazla çalışanı olan Chicago merkezli gıda üreticisi Mondelez International da harekete geçmeye hazırlanıyor.

Reuters’in bildirdiğine göre, Milka, Oreo gibi ürünleri üreten Mondelez, çok tehlikeli hale gelirse her iki ülkedeki fabrikaları kapatacağını söyledi.

NESTLE VE PHİLİP MORRİS

Dünyanın en büyük gıda şirketi olan ve Ukrayna’da 5 bin çalışanı bulunan Nestle’nin bölgedeki üç fabrikayı geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi.

Tütün şirketi Philip Morris de şirketin açıklamasına göre, durumu yakından izliyor. 2021’de Rusya ve Ukrayna, şirketin toplam net gelirlerin yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyordu.

BURGER KİNG

Burger King markasının sahibi olan Restaurant Brands, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Çatışmanın ekonomik koşullara ve dışarıda yemek yeme talebine zarar verebileceğini, yaptırımların şirketin Rusya ve Doğu Avrupa’daki restoranlarını olumsuz etkileyebileceğini” söyledi.

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