Devletin milyonları kiraya gidiyor

Kamu harcamalarında israfı önlemek için yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de boşa çıktı. Kamu yine vatandaşın milyarlarca lirasını har vurup harman savurdu.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, delik deşik oldu. Enerji Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların 2018-2022 yıllarında kiraladığı veya satın aldığı taşınmazlara milyonlar gitti. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 2018-2022 yıllarında yapılan kiralama bedellerini sordu.

BAKAN DÖNMEZ AÇIKLADI

Bakan Fatih Dönmez imzasıyla gönderilen yanıtta Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) iki binası için 653 bin 656 TL, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) iki binası için 807 bin 191 TL ve BOTAŞ'ın 10 adet lojman ve irtibat bürosu için 2 milyon 273 bin TL kira ödemesi yapıldığı vurgulandı.

Yanıtta ayrıca, “Nükleer Düzenleme Kurumunca mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait taşınmaz ve üzerindeki binalar 165 milyon 22 bin lira, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait iki taşınmaz da 3 milyon 298 bin lira bedelle devralınmıştır” denildi. Söz konusu beş kamu kurum ve kuruluşu için ödenen kira bedellerinin toplamı 172 milyon 53 bin 847 TL'yi buldu.

‘Vatandaştan tasarruf istiyorlar'

– CHP'li Abdurrahman Tutdere, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 ve 2021 yıllarında tasarruf tedbirleri genelgesi yayımladı. Buna göre kamu kurumları hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim tesisi ve arazi satın almayacak, yeni kiralama da yapmayacaktı. Ama, itibardan tasarruf olmaz anlayışı devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş. Kurumlar, tasarruf etmek bir yana harcamalarına son sürat devam ediyor. Dışa bağımlı olduğumuz enerji için vatandaşı tasarrufa davet eden Enerji Bakanlığı da paraları kiraya, binaya yatırıyor'' dedi.