Dinozorun ölümü! Ankarapark iflas etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "Çinliler, Katarlılar istiyor, yılda 10 milyon turist gelecek" diyerek 801 milyon 288 bin dolar harcadığı Ankapark iflas etti. Ankara 21. İcra Dairesi, Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflas ettiğini ilan etti. Karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı.

Deniz AYHAN

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Ankara 21. İcra Dairesi, Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi’nin iflas ettiğini ilan etti. İşletmeci firmadan alacaklarını temin etmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de iflas masasında yer alacağı öğrenildi. Çürümeye terk edilen parkta her gün yeni bir hırsızlık olayı yaşanırken, kamu zararı da arttı. Tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrine ilişkin dava açılmış, Ankapark'tan tahliyesinin görüşüldüğü dava 15 Haziran 2022'ye ertelenmişti.

İSRAF SAYFASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin “Şeffaf Belediyecilik” anlayışı kapsamında israf sayfası yayınlamış, Ankapark'ın maliyetini kalem kalem açıklamıştı. Ankapark’ın sadece giriş kapısı için 14 milyon 548 bin dolar harcandı. Hiç kullanılmayan teleferik için 50 milyon 438 bin dolar, plastik çiçek ve ağaçlara 1,8 milyon dolar, canlı bitkiler için 16 milyon 201 bin dolar ödendi.

Ankapark'taki hızlı botlar ve jetski gondol eğlence modeli için 33 milyon 286 bin dolar, uçan ada için 8 milyon 194 bin dolar, hız treni için 12 milyon 475 bin dolar, müzikli fıskiye ve aydınlatmalar için 14 milyon 822 bin dolar, Nuh’un gemisi ve hayvan figürleri için 698 bin 253 dolar, otorobot gösteri binası için 6 milyon 166 bin dolar, hareketli timsah için 15 bin 954 dolar harcandı.

6 formula 1 simülatörü için 90 bin 644 dolar, dijital oyun çadırının iç dekorasyonu için 9 milyon 892 bin dolar, kedi temalı havuz için 697 bin 591 dolar, Roller Coaster-Küçük Türkiye oyuncağı için 14 milyon 545 bin dolar ve Ankapark’ın ulusal televizyonlarda tanıtım filminin yayınlatılması için 3 milyon 152 bin dolar ödendi. Ankapark’taki dinozor ve kamuflaj malzemeleri içinse 4 milyon 744 bin dolar ödendi. Parkın gümrük, harç ve vergi gideri toplamı 1 milyon 121 bin TL’yi aştı.

GÖKÇEK'TEN TAZMİN EDİLMELİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde yapılan Ankapark’ın Ankara bütçesinin kara deliği olduğu, işletilemeyeceği, batacağını söylemiştik. Ankapark’ın iflasının açılması malumun ilanıdır. Kamu zararı Gökçek’ten tazmin edilmeli” dedi.

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