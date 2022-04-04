Dış ticaret açığı martta yüzde 76 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret açığının mart ayında yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 Mart’a ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22,7 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 156 artışla 30,9 milyar dolar oldu.

2022 Ocak-Mart dönem aralığında ise, ihracat yüzde 20,8 artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 artışla 86 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mart ayında yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolara yükselmiş oldu.

Şubatta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artışla 7,88 milyar dolara çıkmıştı.

ENERJİ İTHALATINDA YÜZDE 156’LIK ARTIŞ

Muş, söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Enerji ithalatı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.

ALMANYA VE RUSYA İLK SIRADA

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin mart ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 13,7 oranında artışla 1 milyar 904 milyon dolar, ABD yüzde 25,6 oranında artışla 1 milyar 561 milyon dolar ve İtalya yüzde 30,5 oranında artışla 1 milyar 276 milyon dolar oldu.

Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya yüzde 62,1 oranında artışla 4 milyar 112 milyon dolar, Çin yüzde 28,7 oranında artışla 3 milyar 617 milyon dolar ve Almanya yüzde 0,5 oranında artışla 2 milyar 243 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 52,4 şeklinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir DİSK-AR: Yoksulun enflasyonu yüzde 100'ü aştı, asgari ücret yeniden belirlenmeli

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonunda artış sürüyor

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı