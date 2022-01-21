Doğalgaz depremi: Ay ortasında sanayi tarifesine gizli zam geldi

İran'ın vanayı kapatmasına hazırlıksız yakalanan ve gaz kısıtlamasına giden BOTAŞ, sanayi tarifesinde ay ortasında değişikliğe gitti.

Emre DEVECİ

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Türkiye, İran'dan gelen doğalgaz akışının kesilmesi ile birlikte sanayi ve santrallere tedarik edilen gaz miktarındaki kısıntıyı tartışırken, BOTAŞ'tan orta ve büyük ölçekli sanayi tarifesine yeni bir zam daha geldi.

BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi. Böylece, söz konusu sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkartılmış oldu.

Yıl başında açıklanan tarifede, senede 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ocak ayındaki tüketimleri esas alınarak kademeli bir tarife uygulanması öngörülüyordu.

Buna göre kuruluşlar, geçen yıl ocak ayındaki tüketimlerinin yüzde 60'ına kadar olan kısmı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan miktarlar için de 9 bin 450 lira olmak üzere ortalamada 7 bin 560 lira ödeyeceklerdi. Yapılan değişiklikle, tarife hesaplamasında artık geçen yıl ocak ayındaki tüketim esas alınmayacak.

Bunun yerine, sanayi kuruluşunun bu ay sonunda gerçekleşecek fiili tüketimi baz alınacak ve bu tüketimin yüzde 60'ı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan kısmı için de 9 bin 450 lira ödenecek. Yani sanayicinin faturası her halükarda bu iki değerin ağırlıklı ortalaması olan 7.560 TL üzerinden hesaplanacak. Bu da ay başında açıklanan zammın yüzde 50'den yüzde 80'e çıkması anlamına gelecek.

Bu zamla birlikte, sanayicilerin tüketimlerini yüzde 60 ile sınırlandırıp düşük olan tarifeden yararlanma hakkı da elinden alınmış oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 435’E ULAŞTI

Yapılan son gizli zamla birlikte sanayi tarifesinde son bir yıldaki artış yüzde 435 oldu. Geçen yılın ocak ayında sanayiciler her bin metreküp gaz için 1.414 lira ödüyorlardı. Yapılan peş peşe yapılan zamlarla birlikte bu rakam yüzde 435 artışla 7.560 liraya yükselmiş oldu.

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