Doğalgaz kısıtı elektrik piyasasını vurdu

Doğalgaz elektrik santrallerine gaz akışının azaltılmasının ardından elektrik piyasadaki referans fiyat 1,345 lira ile tavan seviyede oluştu.

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Doğalgaz elektrik santrallerine gaz akışının azaltılmasının ardından elektrik piyasadaki referans fiyat bugünün ardından yarın için de tüm gün boyunca 1,345 lira ile tavan seviyede oluştu.

Uzmanlar hafta sonunda gerileyen tüketime ve büyük sanayi kuruluşlarının elektrik tüketimini kısıtlamak için alınacak önlemlere rağmen PTF olarak adlandırılan referans fiyatın tavan yapmasının elektrik arzındaki açığa işaret ettiğini belirttiler.

Gün öncesi piyasada belirlenen Piyasa Takas Fiyatı (PTF) olarak adlandırılan referans fiyat elektrik üreticileri, tedarik şirketleri ve büyük şirketler arasında sözleşmelerde gösterge olarak kullanılıyor.

TEİAŞ’TAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) öğle saatlerinde yaptığı açıklamada mesken hariç olmak üzere elektrik tüketicilerine planlı kısıntı uygulanacağını, kısıntı miktarı hakkında ayrıca bilgi verileceğini açıkladı.

İran’ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye’ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış dün azaltıldı. Ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklandı. Türkiye elektrik üretiminin yüzde 30’a yakın kısmını doğalgaz santrallerinden sağlıyor.

Elektrik dağıtım sektöründen adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, “Hafta sonunda elektrik talebi hafta içi günlere kıyasla azalır. Buna rağmen fiyatın Cumartesi günü tavan seviyede oluşması arz tarafının yetersiz olduğunu gösteriyor” dedi.

MESKENLERİ ETKİLEMİYOR

Referans fiyatın azami düzeyde olması konut kullanıcıları gibi EPDK’nın belirlediği elektrik tarifesinden tüketim yapan mesken grubu kullanıcıları etkilemiyor.

EPİAŞ tarafından enerji piyasasında ertesi günün PTF fiyatı saat 14.00 itibarıyla kesinlik kazanıyor. Tavan fiyat uygulaması yapılan PTF’de tavan Ocak ayında 1,345 lira olarak belirlenmişti.

Referans elektrik fiyatı bu haftanın önceki günlerinde de zirveyi görmüş, ancak zirvedeki seyir birkaç saati geçmemişti. Gaz santrallerinin tüketimi azaltacağı açıklamasının ardından bugün 0800’den itibaren gün boyunca fiyatların zirve olduğu görüldü. (REUTERS)

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