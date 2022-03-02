Doğalgaz yardımı başvurusu bitti mi? Doğalgaz yardımı başvuru e Devlet ekranı…

Doğalgaz yardımı yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında gerçekleştirilecek. Doğalgaz desteği ilk ödemeleri mart ayı içerisinde yapılacak.

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Doğalgaz desteği başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek sağlanması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ MART AYINDA

Ödemelerin mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile bin 150 lira arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

“Doğalgaz Tüketim Desteği'ni hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” dedi.

Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak” dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda doğalgaz yardımı başvurusunun 18 Şubat Cuma günü başlayacağını açıkladı.

*Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.

*Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlara yapılacak ısınma desteğini konusunda çalışmaların neredeyse tamamlandığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, Mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

DOĞALGAZ DESTEĞİNDE HEDEF 4 MİLYON HANE

Isınma desteğine dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, “Hak sahibi olan kişinin PTT Kartına destek ödemesini yatıracağız. Doğrudan doğruya kişinin hesabına yatıracağız. Kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak. Burada rakamlarda genel hatları ile ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağız. Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita üzerine çalıştılar. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlayacağız. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Buna göre; Mart ve Ekim ayları. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.