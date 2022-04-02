Doğalgaz zammı sonrası ‘enflasyon yüzde 65’e çıkar’ korkusu

Eski BOTAŞ yöneticisi Ali Arif Aktürk, doğalgaza yapılan son zammın mayıs ayı enflasyonuna etki edeceğini söyleyerek, "Enflasyon 2022 Aralık ayına kadar yüzde 65-70'lere ulaşır" değerlendirmesinde bulundu.

Fırat FISTIK

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Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatına yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatına ise yüzde 50 zam yapıldı.

Doğalgaz zammının ardından elektriğe de zam geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, sanayide kullanılan elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

EKLENECEK PARA KALMADI

Enerji uzmanı, eski BOTAŞ yöneticisi Ali Arif Aktürk, doğalgaz zammının zaten beklendiğini söyleyerek “Şu ana kadar özellikle konuta yansıtılmaması için aradaki fark BOTAŞ bilançosundan finanse edildi. Gaz, maliyetinin altında satıldı ama durum gittikçe kötüleşti. Bunlar da vergi gelirleriyle dengelemek istediler. Sizin bizim paramız yani. Ama artık deniz bitti, eklenecek para da kalmadı” dedi.

ENFLASYON YÜZDE 65-70'LERİ GEÇER

Yaz aylarına doğru konutlardaki tüketimin azalmasının hem vatandaş ve hem BOTAŞ için avantaj olduğunu söyleyen Aktürk, “Enflasyon tabii ki son zamla birlikte artacak. Mayıs ayı enflasyonunu çok artıracak. 2022 Aralık ayına kadar yüzde 65-70’lere ulaşır. Aralıkta baz etkisiyle bir miktar düşer ama bence 45-50’lere düşebilir. Türkiye bir hiperenflasyona girmiş durumda” diye konuştu.

‘SARAY HER GÜN IŞIL IŞIL’

Aktürk'e göre, Türkiye'nin kemer sıkması ve tasarruf etmesi şart: “Ben Ankara'da yaşıyorum. Her gün sarayın önünden geçiyorum, ışıl ışıl. Tüm kamu kurumlarında durum böyle. Tüm kamu kuruluşlarına, her binaya enerji yöneticisi atanması lazım. Tasarruf edilmeli. Türkiye’nin 8-10 yıl kemer sıkması gerekiyor.”

‘TAMAMEN SİYASİ’

Doğalgaza gelen zam elektriğe de yansıyor. Özellikle konutlar için elektrik zammının beklendiğini söyleyen Aktürk, “Fakat bu olay tamamen siyasi. ‘Cumhurbaşkanı bir daha yapmayacağız' demişti. Cumhurbaşkanını nasıl ikna ederler bilmiyorum. Karar verici tek bir kişi var” dedi.

Rusya'nın gaz ödemelerini rubleyle yapma zorunluluğuna dair kararnameyi devreye sokması hakkında da açıklamada bulunan Aktürk, “Gaz konusunu etkilemez çünkü zaten Putin uygulanamayacağını biliyordur. Uzun vadeli sözleşmeler, ödeme maddeleri açıktır. Gaz fiyatları 10-20 yıllık kontratlarda yazıyordur. Putin bir kararname yayınladı ama bunu geri çeviremez. Alıcılar bedeli imzaladıkları para biriminden ödeyebilirler” ifadelerini kullandı.

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