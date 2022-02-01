Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Şubat 2022

Dolar bugün 1 Şubat Salı günü 13.38 TL'den işlem görüyor. Kurda dün bir kere daha dolar endeksindeki zayıf seyir ve kurumlara sağlanan Türk Lirası’na geçiş vergi avantajı ile geri çekilme yaşandı ve 13,25 TL seviyesi test edildi.

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Pazartesi gününe 13.48 ile başlayan dolar kuru, ilk işlem gününde aşağı yönlü hareketlenmeler gösterdi. Merkez Bankasının hükümete gönderdiği açık enflasyon mektubu piyasalar tarafından takip edildi. Geçtiğimiz yıl enflasyon hedefinden sapıldığı için hükümete gönderilen mektupta, bankanın sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlattığı belirtildi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.38 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.338 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Şubat 2022 Dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 1.41% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli 13.526'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 13.3500 ve 13.5500'de, destek seviyeleri ise 13.1500 ve 12.9500'de bulunmaktadır.