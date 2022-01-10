Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Ocak 2022

Dolar bugün, 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 13.79 TL'den işlem görüyor. Geçen hafta pazartesi günü yurt içinde açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon verileri sonrası dolar kurunda fiyatlama 12,75’li seviyelere kadar geriledi. Haftanın geri kalanında ise yükseliş eğilimlerinin hakim olduğu görüldü. Hafta boyunca dolar 13,94’lü seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

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Yeni haftaya başlarken piyasalar haftanın ilk işlem gününde yurtiçinden gelecek olan İşsizlik Oranı verisini takip edecek. Veri ile birlikte TL varlıklarında volatilite artacaktır. Haftaya genel olarak baktığımızda ise yarın da yine yurtiçinden gelecek olan Cari Hesap verisi TL kanadında izlenecek ekonomik veriler arasında yer alıyor. Dolar endeksine baktığımızda ise bugün piyasaları sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.79 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.379 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Ocak 2022 Dolar yorumları: Geçtiğimiz hafta genel olarak yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen USDTRY paritesi hafta içerisinde 13.8400 direnç bandı üstüne kırmayı başaramadı. Paritede bu bölgenin yukarı yönde kırılması durumunda 14.2800 ve 14.6500 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşlerde önemli bir destek olarak çalışan 5 günlük üssel hareketli ortalamayı ilk destek bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge altına olası yönelimlerde TL lehinde işlemlerde güçlenme görebiliriz.