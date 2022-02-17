Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Şubat 2022

Dolar 17 Şubat Perşembe günü 13.61 TL'den işlem görüyor. Yatay bir bandın içerisinde yer alan dolar kuru TCMB faiz kararı toplantısı sonrasında hareketliliği artırabilir.

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Yayınlanan Fed tutanaklarında enflasyon riskinin yukarı yönlü olduğu belirtildi. Enflasyonun yüksek kalması halinde daha hızlı bir faiz artırım sürecine girilebileceğinin sinyali verildi. Fed toplantısından sonra açıklanan ABD ocak ayı Tüfe verisinin beklentileri de aşarak yüzde 7,5'e yükselmesi ile Mart ayı FOMC toplantısında 50 baz puan faiz artırımı olabileceğine yönelik beklentiler artış gösteriyor. Bugün içeride TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Faizlerde değişiklik beklenmiyor. Gözler toplar metninde sonraki aylar için verilecek mesajlarda olacak. ABD'de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi takip edilecek.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.61 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.361 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 17 Şubat 2022 dolar yorumları: DolarTL dün de 13.65 seviyesi yakınlarına kadar yükselmesinin ardından bu seviyeyi aşamayarak 13.59 seviyesine kadar geriledi. Kurda 13.65 seviyesi direnç görevi görüyor. 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.52 seviyesi destek olarak izlenecekken yükseliş eğilimi için 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor. 13.65 üzerinde 13.80 direnç seviyesi takibe alınabilir. 13.52 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda ise gevşemenin 13.25 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.