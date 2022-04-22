Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Nisan 2022

Dolar 22 Nisan Cuma günü 14.73 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru, Rusya Ukrayna savaşı ve enflasyonist bakıların gölgesinde uzunca bir süre devam eden yatay seyrini devam ettiriyor. Fed Başkanı Powell tarafından 50 baz puan faiz artışının masada olduğu açıklamaları piyasalarda negatif etkiye neden oldu.

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Haftanın son işlem gününde risk iştahı zayıf. Fed Başkanı Powell'ın faiz artışının gerekliliğine işaret eden açıklamaları risk iştahı üzerinde etkili oldu. Powell, 50 baz puan faiz artırım ihtimallerine dikkat çekerken, biraz daha hızlı olmanın uygun olduğunu belirtti. Şu aşamada Fed'in şahin görüntüsünü biraz daha ileriye taşıması piyasalar üzerinde etkisini sürdürebilir ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri baskı altında kalmaya devam edebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.73 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.473 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Nisan 2022 Dolar yorumları: DolarTL bu hafta yukarı yönlü bir seyir izleyerek kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilen 14.70 seviyesine yükseldi. Yükselişin devamı için 14.70 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 14.70 üzerinde 14.80 direnç seviyesi takip edilebilir. Diğer taraftan, 14.70 seviyesi altında görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde ise 14.54 seviyesi destek görevi görmeye devam edebilir.