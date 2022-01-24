Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ocak 2022

Dolar bugün, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 13.37 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda dar alanda fiyatlamalar devam ediyor. Fiyat hareketleri 13.65 ile 13.30 arasında sıkışmış durumda.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önceki işlem gününde 13.4688 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.06 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 53.00 seviyesinde iken momentumu 97.33 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.37 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.337 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Ocak 2022 Dolar yorumları: Teknik anlamda bir sıkışma bölgesinden aşağı yönlü kırılımla birlikte çıkan Dolar/TL'de kısa vadede negatif bir seyrin hakim olduğundan bahsedebilir. Orta vadeli önemli bir bölge olan 13.20-13.10 bandı 22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte orta vadeli bir düşüş hareketi başlayabilir. yukarıda ise 13.75 üstü kapanışlarla alımlar güçlenebilir.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 95.65 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.76 seviyelerinde seyrediyor.