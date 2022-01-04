Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Ocak 2022

Dolar bugün 4 Ocak Salı günü 13.15 TL'den işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz işlem gününde kritik bir direnç seviyesi olan 13.75 seviyesinin üzerini test etmesine rağmen bu seviyede kalıcı olmadı, enflasyon verisi sonrası 12,75’li seviyelere kadar indi.

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Parite haftanın ikinci işlem gününe ise 13.06 seviyelerinde başlangıç yaptı. Diğer yandan ABD kanadında dolar endeksinin hafta içerisinde toparlanma hareketleri gerçekleştirdiği görülüyor. Yeni günde de 18:00'da ABD kanadından gelecek olan ISM İmalat Satın Alma Md. End. Verisi takip edilecek.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.15 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.315 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 4 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar kurunda oynaklık devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde 13.94 seviyesini gören doları kuru aynı gün 12.75 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 13.09 seviyesinde sonlandırdı. Bu sabah kurda işlemler 13.11 seviyesinden geçiyor. 11 ile 14 seviyeleri arasında dalgalanma devam edebilir. Olası yükselişlerde kurun dün de direnç gördüğü 14 seviyesi üzerine yerleşmemesi önemli olacaktır.