Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Nisan 2022

Dolar 8 Nisan Cuma günü 14.75 TL'den işlem görüyor. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz işlem gününü doların küresel çapta değer kazanmasına rağmen Dolar kuru yatay hareketini sürdürdü ve günü 0.19% yükseliş ile ile 14.73 seviyesinden tamamladı.

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İçerisinde bulunduğumuz haftaya 14.66 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile birlikte dolar kuru haftanın son işlem gününde 14.74 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Hafta içerisinde piyasalar ABD kanadından gelen haber akışlarını takip etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.75 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.475 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Nisan 2022 Dolar yorumları: DolarTL 14.70 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Ancak, 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.74 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla, yukarı yönlü seyirler için 14.74 seviyesi üzerinde yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. Yukarıda 14.80 ve psikolojik direnç görevi gören 15.00 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, 14.70 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmeler 14.54 seviyesi yakınlarında sınırlı kalabilir.