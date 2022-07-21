Dolarda yeni zirveler geliyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor. TL'nin dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 25'i aştı.

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Dolar/TL yüksek enflasyon, döviz başta olmak üzere ekonomi tercihlerine yönelik endişeler ve küresel resesyon endişeleriyle 17,60 seviyesinin üzerinde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Dolar/TL bugün 17,64’ü görerek yükselişini sürdürüyor. Euro/TL’de de 18,04 seviyesi görüldü.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bugün piyasalarda Türkiye ve Avrupa faiz kararları yakından takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bugün faiz artırım döngüsüne başlaması bekleniyor.

Piyasalar, bugün ECB’nin 25 ya da 50 baz puan faiz artırımına gideceğini öngörüyor. ECB 50 baz puan faiz artırımına giderse bu adım dolara karşı 1’e gerileyerek neredeyse eşitlenen Euro’yu destekleyebilir.

Türkiye’de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85’e doğru yükselişini sürdürmesi beklenmesine rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizinde bugün değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Reuters anketlerine göre, TCMB’nin enflasyonda düşüş ve yükseliş yaşandığına bakmadan en az önümüzdeki 1 yıl daha politika faizi tepkisi vermesi de beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda TCMB geçtiğimiz Eylül’den beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Faiz indirimleri ise TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı.

DEĞER KAYBI YÜZDE 25’İ AŞTI

Dolar/TL dün 17,6920’ye kadar yükseldikten sonra günü 17.6 seviyesinde tamamladı. Kur bu sabah ise saat 08.54’te güne 17.5700/17.6010 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL’nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15,5, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25.1 seviyesinde.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi’nde güncel enflasyon gelişmeleri değerlendirildi. Toplantıda kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına ve enerji tasarrufuna yönelme kararları alındı.

CDS ALARM VERİYOR

Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra dün günü 828/839 puandan tamamladı.

CDS’in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL’nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise enflasyon tahminini yükseltip çok düşük olan politika faizini sabit bırakarak para politikasını sıkılaştıran dünya genelindeki diğer merkez bankalarından ayrışmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. (REUTERS)

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