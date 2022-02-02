Doların patronları faiz yüzünden ayrıştı

Doların patronları faiz artışını tartışmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı geçtiğimiz hafta verdiği mesajlarda faiz artışı için mart ayına işaret ederken faizlerin ne kadar artırılacağı tartışma konusu. Son olarak konuşan 6 Fed üyesi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in dillendirdiği tek seferde 50 baz puanlık faiz artışının destek vermedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz toplantısı sonrası mart ayına ilişkin faiz artışı beklentileri iyice artarken geçtiğimiz günlerde Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in dillendirdiği tek seferde 50 baz puanlık faiz artışının destek bulmadığı görüldü. Fed üyelerinden gelen nispeten ılımlı faiz artışı mesajları küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mart ayı için bir faiz artırımına hazır olduklarını belirtmiş, 50 baz puanlık artışa da kapıları kapatmamıştı. Fed’in politika faizi şuanda yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

’50 BAZ PUANLIK ARTIŞ MESAJI KARŞILIK BULMADI’

Fed üyeleri ise faizin ne kadar artırılacağı konusunda tartışmaya devam ediyor. ABD’de son 40 yılın en yüksek enflasyonunun görülmesi nedeniyle Atlanta Fed Başkanı Bostic’in verdiği şahin mesajlar diğer Fed üyelerinden karşılık bulmadı.

Fed üyeleri tek seferde 50 baz puanlık faiz artışına karşı görüş bildirmeye devam etti. Şimdiye kadar konuşan altı Fed üyesinden hiçbiri 50 baz puanlık faiz artışını desteklemedi.

Fed üyeleri, bekleyen faiz artırımlarının finansal piyasaları rahatsız etmesini istemedikleri ve 50 baz puanlık bir artış için herhangi bir iştah görmedikleri konusunda güven verici yorumlarda bulundular.

25 BAZ PUAN ÖNERDİLER

Şahin mesajlarıyla tanınan St. Louis Fed Başkanı James Bullard bu yıl 25'er baz puanlık beş faiz artışının kötü olmayabileceğini dile getirirken 50 baz puanlık faiz artışının Fed için iyi olacağını düşünmediğini belirtti.

Bu yıl dört faiz artışından yana olduğunu belirten Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise martta 25 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini söyledi. Harker daha sert bir sıkılaşmanın veriye bağlı olacağını vurguladı.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

FED 2022’DE KAÇ KEZ FAİZ ARTIRACAK?

Wall Street bankaları Fed’in son toplantısından sonra faiz artışlarına ilişkin tahminlerini yinelemişti. Goldman Sachs Fed'in sıfıra yakın olan politika faizini bu yıl beş kez 25 baz puan yükselteceği yönünde tahminde bulunurken Bank of America 2022'de yedi faiz artışı öngördü. BNP Paribas altı, JPMorgan ve Deutsche Bank ise beş faiz artışı yönünde tahminde bulundu.

İlginizi Çekebilir İstanbul'un enflasyonu yüzde 50'yi aştı

İlginizi Çekebilir Fed yetkililerinin mesajları şahinleşiyor: Her seçenek masada