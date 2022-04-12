Dört günde 1 trilyon dolar buhar oldu

Savaş, karantina, enflasyon ve faiz endişeleriyle resesyon korkusu artarken, ABD'de Nasdaq 100 endeksindeki şirketlerde dört günlük kayıp 1 trilyon dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Küresel piyasalarda savaş, enflasyon, parasal sıkılaşma ve resesyon endişeleri artarken, hisse senedi piyasalarında da kayıplar dikkat çekiyor.

ABD'de Nasdaq borsasındaki en değerli 100 şirketin piyasa değeri, son dört işlem gününde toplamda 1 trilyon dolar azaldı ve 16,9 trilyon dolara geriledi. Nasdaq 100 endeksinde, Apple, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri de bulunuyor.

Nasdaq 100 endeksinde ocakta 3 trilyon dolar, şubatta 1,7 trilyon dolar, martta 1,5 trilyon dolar olmak üzere üç ayda toplamda 6,2 trilyon dolarlık kayıp yaşandı.

KASIMDAKİ ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 14 DÜŞTÜ

11 Nisan Pazartesi günü Nasdaq 100'de günlük kayıp yüzde 1,6 olurken, endeks Kasım 2021'de gördüğü zirve seviyeye göre yüzde 14 gerilemiş oldu.

Bloomberg, artan tahvil getirilerinin ve ekonomiye ilişkin endişelerin, hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturduğuna, özellikle Çin'deki karantina önlemlerinin arz zincirlerini vurmasının çip hisselerine cezayı kestiğini vurguladı.

‘KISA VADEDE DAHA FAZLA DÜŞEBİLİR’

Fransız banka BNP Paribas'ın servet yönetimi biriminden Edmund Shing, “ABD'de teknoloji hisselerinin pozitife dönmesi için henüz çok erken. Çok kısa vadede daha fazla düşüş muhtemel” dedi.

Yüksek enflasyonun zorunlu olmayan tüketimde yavaşlamaya neden olduğunu söyleyen Shing, teknoloji şirketlerinin kârlarının yüksek olmaya devam etmesi durumunda hisselerdeki düşüşün terse dönebileceğini belirtti.

ENFLASYON VE FED ENDİŞELERİ

ABD'de şubatta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen tüketici enflasyonunun, mart ayında daha da yükselmiş olması beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 3-4 Mayıs toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışı seçeneğinin masada olduğuna dair açıklamaları, Hazine tahvili faizlerinin yükselmesini beraberinde getiriyor.

Pandeminin ilk dönemlerinde yüzde 0,5'e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,8 ile yaklaşık üç buçuk yılın zirvesini gördü.

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