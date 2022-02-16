Dükkanında 2 LED lamba, bir televizyon, bir de soba var! Gelen faturaya isyan etti

Yozgat'ta büfe işleten esnaf, 4 ay önce 120 TL olan elektrik faturasının Şubat ayında 1052 TL'ye çıkmasına isyan etti. Dükkanında sadece 2 LED lamba, bir televizyon, bir de soba olduğunu, 2 aydır buzdolabını açamadığını belirten esnaf, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi. Esnaf, "Bittik, tükendik, daha da zorlamayın. Daha bizden ne bekliyorsunuz?” dedi.

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir büfe işletmecisi esnaf, küçük dükkanında aydan aya artan elektrik faturalarına isyan etti.

4 AYDA ELEKTRİK FATURASI 932 TL ARTTI

Dükkanı 4 aydır işlettiğini belirten esnaf, 4 ay boyunca gelen elektrik faturalarını SÖZCÜ ile paylaştı.

Buna göre Yozgatlı esnafa kasım ayında 120 TL'lik elektrik faturası gelirken, sonraki ay 310 TL, bir sonraki ay 550 TL, son olarak da Şubat ayında 1052 TL elektrik faturası geldi.

“İKİ LED LAMBAM, BİR TELEVİZYONUM BİR DE SOBAM VAR…”

Esnaf, “Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ben burayı alalı aşağı yukarı 100 gün oldu. Dükkanımı görüyorsunuz. 3 metreye 4 metreye bir dükkanım var. Ben öyle rezidans, çok büyük bir dükkana sahip bir insan da değilim. Görüyorsunuz lambam iki tane LED. Dolaplarım iptal, 2 aydır çalıştırmıyorum. Sadece ve sadece televizyonum var. Bir tane de çalışan elektrikli sobamız var” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen esnaf, elektrik faturalarını tek tek göstererek, “Sayın cumhurbaşkanım bu Allah'tan reva mıdır? Günlük 150-200 TL'lik iş yapan gariban, zavallı bir insanım. Sigortası yatmayan, bağ-kuru olmayan sadece buradan geçimini sağlayan bir garibanım” dedi.

KASASINDAKİ PARAYI GÖSTEREREK SORDU: NASIL GEÇİNEYİM?

Kasasında olan parayı gösteren esnaf, “Bugünkü satışımız budur. 155 TL toplam satışım. Saat 17.00. Ben bu 155 lirayla evimi mi geçindireyim, elektriğimi mi ödeyeyim, kiramı mı ödeyeyim? Ben bununla ne yapayım? Allah aşkına ben size soruyorum. Siz buna el atmazsanız, sizin gücünüz yetmezse benim mi gücüm mü yetecek? Kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

“BİTTİK, TÜKENDİK, BİZİ DAHA FAZLA ZORLAMAYIN”

Erdoğan'a seslenen esnaf, şöyle devam etti;

*Siz bildiğim kadarıyla 84 milyonun cumhurbaşkanısınız. Sayın cumhurbaşkanım size serzenişim şudur; şunun altından siz kalkabiliyorsanız bu küçük paralar, satışlarla, evinizi geçindirebiliyorsanız ben de geçinmeye razıyım.

*Sizler bizlere yardım etmezseniz bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse bize yardım etmez.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize şunları dediler, ‘Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, gözünüzün önüne bakın'. Efendim siz de bir Türksünüz, siz de bir Müslümansınız.

*Sayın cumhurbaşkanım Allah aşkına çare arıyoruz. Bittik, tükendik, daha da zorlamayın. Daha bizden ne bekliyorsunuz?

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