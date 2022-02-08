Dükkânını açmayan esnaf daha kârlı

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Ancak konuşacak esnaf bulmakta zorlandı. Dükkânını açan az sayıdaki esnaf da, "Elektrik ve doğalgaz faturaları çarpıyor, açmamak daha kârlı" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Ancak konuşacak esnaf bulmakta zorlandı. Saat 09.00'da birçok dükkanın kapalı olduğunu gördü.

Dükkânı açık olan ancak karanlıkta oturan az sayıdaki esnaf da, “Dükkânını açan elektrik ve doğalgaz faturasına çarpılıyor, açmamak daha kârlı” diye yakındı. Esnafların bir bölümü çareyi dükkanını yarım gün açmakta ya da dükkanının ışıklarını söndürmekte buldu.

ARABASINI DA BIRAKTI

Akdoğan, ‘'Elektrik faturasından korkan esnaf dükkanını açamıyor. Akaryakıt zamlarından sonra artık arabasını da kullanamıyor, işine otobüsle geliyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Sabah saat 09.00’da ziyaretine gittiğimiz esnafın büyük bölümünün dükkanlarını açmadığını gördük. Elektrik ve doğalgaz faturalarına yetişemeyen esnaf artık part-time çalışmaya, yarım gün çalışmaya başlamış.

Müşterinin daha yoğun olacağını düşündükleri saatlerde dükkanlarını açıyorlar, elektrik ve doğalgaz faturalarını indirmeye çalışıyorlar. Elektrik o kadar artmış ki, dükkânını açan değil, açmayan esnaf daha karlı duruma geliyor. ‘25-30 yıldır esnaflık yapıp ilk kez arabanla işime gelemiyorum. Otobüsle, dolmuşla gelmek zorunda kalıyorum. Arabama benzin alamıyorum' diyen esnafların yakınmaları ile karşılaştık.”

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