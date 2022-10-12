Düşük faizli esnaf kredisi faiz oranı kaç, kimlere verilecek?

Esnafa düşük faizli kredi desteği, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla verilecek. Esnaf ve zanaatkarlara verilecek olan düşük faizli kredi üst limitleri 350 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Esnaf kredi desteği, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Esnaf kredi desteği ile esnaf ve zanaatkara Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeli yüzde 7,5 faizli kredi verilecek.

ESNAF KREDİ DESTEĞİ FAİZ ORANI KAÇ, LİMİT NE KADAR?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında esnaf kredi desteği hakkında Erdoğan açıklamalarda bulundu.

* Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zor süreçte esnaf ve sanatkarların yanında olduk ve olmayı sürdüreceğiz. Geçen yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadın yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandı. Gençler için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden, 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlandı. Şimdi de Cumhuriyetin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların huzurundayız.

* Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.

* Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Düşük faizli esnaf kredisi için henüz tarih açıklanmadı. Kısa süre içinde Halkbank tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB’a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.