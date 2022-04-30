Düşük tüketimli OSB sanayicilerine yeni tarife

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan sanayicilerin 1 Mayıs itibarıyla düşük bedelli Kademe-1 tarifesi üzerinden faturalandırılacağını duyurdu.

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Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan, ancak yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesinden doğalgaz kullanan sanayi tesislerinin mağduriyetleri ortadan kalktı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan OSB sanayicilerimiz artık, yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesi yerine, çok daha düşük fiyatlı olan Kademe-1 tarifesi üzerinden faturalandırılacak. Uygulama 1 Mayıs 2022 itibariyle başlayacak” dedi.

3,34 TL YERİNE 9,4 TL ÖDENİYORDU

Kütükcü, “Düşük tüketimli bir OSB sanayicimiz, doğalgazın metreküpüne bugünkü fiyatlarla 3,34 TL ödemesi gerekirken, yine bugünkü fiyatlarla 9,4 TL olan Kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırılıyordu” dedi.

“Bu da düşük doğalgaz tüketen OSB sanayicilerimizi, OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu” diyen Kütükcü, “OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSBmizin ve bu OSBlerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık” diye konuştu.

OSB’LERE YETKİ VERİLDİ

Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yapılan düzenleme ile doğalgaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB’lere, OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin doğalgaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile doğalgaz tedarik şirketleri ile paylaşılması hususunda yetki verildi.

Kütükcü, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğal gaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ’a bildirecek. BOTAŞ da, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerini Kademe-1 fiyatından faturalandıracak. Böylece yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerinin mağduriyetleri de ortadan kalkmış olacak.” (DHA)

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