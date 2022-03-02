Ekmeğe son 4 ayda üçüncü zam gündemde
Son bir yıl içerisinde un fiyatlarındaki yüksek artış, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar Manisa’da ekmeğe yeniden zam yapılmasını gündeme getirdi. Kentte 2,25 TL'den satılan ekmek fiyatları 3 liraya yükselebilir.
Sürekli artan girdi maliyetleri, 2021 yılının son aylarında un fiyatlarındaki yüksek fiyatların devam etmesi birçok ürüne zammı beraberinde getirmeye devam ediyor.
Temel gıda maddesi olan ekmeğe Manisa'da son 4 ay içinde üçüncü kez zam getirilmesi gündemde. Ekmeğe gelecek zamlar ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşın cebini daha çok olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.
VALİLİĞE BAŞVURDULAR
Manisa'da 210 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan ekmek 1 Aralık 2021 tarihinde yapılan düzenlemeyle 200 grama çekilmiş, fiyatı da 2 liraya yükselmişti. Zamdan bir ay sonra 3 Ocak 2022 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatına yeniden zam yapılarak 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı.
Elektrik, doğalgaz, un, maya gibi girdi maliyetleri altında ezilen Manisalı fırıncıların, 2 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatını yetersiz bularak yükseltilmesi konusunda Manisa Valiliği'ne başvuruda bulundular.
Manisalı fırıncıların 220 grama yükseltilecek olan ekmeğin 3 bin lira satılması talebinin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in masasında olduğu, onaylandığı takdirde önümüzdeki günlerde ekmeğin zamlı fiyattan satışa başlayacağı öğrenildi.
Yapılacak olan zam ile birlikte Manisa'da son 4 ay içerisinde 1 adet ekmeğin fiyatı 3'üncü kez zamlanmış olacak.
Fırıncılar ise son bir yılda artan girdi maliyetleri sebebiyle ürettikleri bir ekmekten zarar ettiklerini, 4 ay önce yapılması gereken 3 liralık zammın vatandaşı cebini zorlamaması için kademeli olarak ekmeğe zam yapıldığını savundu.