Ekmeğin fiyatı son bir yılda yüzde 154 arttı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Ekmek fiyatları son bir yılda yüzde 154 arttı" dedi ve "Gıda enflasyonu bu hızla artmaya devam ederse, dar gelirli yurttaşlar açlıkla karşı karşıya kalacak” uyarısında bulundu.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, buğday krizini TBMM gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, “Buğday ambarı olarak devraldıkları ülkenin yurttaşları yiyecek ekmek bulmakta zorlanıyorsa, bunun sorumlusu tek adam rejimidir” diye konuştu.

‘İTHALAT DA FİYATLARI DÜŞÜRMEYE YETMİYOR’

Türkiye'nin dünyada buğday tüketiminde ilk sırada olduğunu hatırlatan Budak, “Ülkemize eskiden tahıl ambarı derdik. Bugün geldiğimiz noktada, buğday ithal eden ülkeler içinde ilk üç ülke arasındayız” dedi.

Budak, “Başkanlık sisteminin hayata geçtiği 2018 yılı ile 2021 yılı arasında 4 senede, 33 milyon tondan fazla buğday ithalatına 8,6 milyar dolar ödedik. Buna rağmen ekmek fiyatları aldı başını gitti. İthalatın fiyat artışlarını engellemeye yetmediği çok açık” ifadelerini kullandı.

Budak ayrıca, “Ukrayna krizi çözülüp Ukrayna'nın buğday stokları ülke dışına çıkarılamazsa, en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyoruz. Pandemide gıda güvenliğinin önemi anlaşıldı diyen iktidar, görüyoruz ki yine ödevini yapmadı. Döviz kurundaki sert artışlar nedeniyle artık ithalat da fiyatları düşürmeye yetmiyor” dedi.

‘GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ’

“Yıllardır yurttaşlarımızın ekmeğini küçülttüğü için iktidarı eleştirdik” diyen Budak, “Ülkedeki gıda enflasyonu öyle vahim bir noktaya geldi ki yurttaşlarımız artık yiyecek ekmek bulamaz noktaya geldi. Gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyoruz” dedi.

“Yüzde 94 gıda enflasyonu ile dünyada dördüncü sıradayız” diyen Budak, şöyle dedi:

“Türk-İş'e göre, gıda enflasyonu yüzde 100'ü aşalı çok oldu. Dünyada yalnızca Lübnan, Venezuela ve Zimbabve'de bizden yüksek gıda enflasyonu var.

Önlem alınmadıkça yurttaşlarımızı çok daha kara günler bekliyor. Ekmek fiyatları daha fazla artacak. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' safsatasının bedelini, yurttaşlarımız ekmeğe muhtaç kalarak ödüyor.”

Budak, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Stratejik ürün konumundaki buğday üretiminin artırılmasına yönelik bakanlığın herhangi bir planlaması var mıdır?

-Buğday fiyatlarında yıl sonu beklentisi nedir?

-Buğday üretimindeki dışa bağımlılığımızın azaltılması yönünde herhangi bir çalışmanız var mıdır?

-Büyük oranda Rusya'dan yaptığımız buğday ithalatı için alternatif pazar arayışınız var mıdır?

-Yükselen fiyatlar ve artan nakliye fiyatlarına dönük hangi önlemler alınmıştır?

-Ekilebilir tarım alanlarındaki azalışın sebepleri nelerdir?

VENEZUELA HATIRLATMASI

-Tarım alanlarını korunmasına yönelik gerekli önlemler alınmakta mıdır?

-Sisteminize kayıtlı kaç çiftçi vardır?

-Çiftçi sayısındaki azalışın nedenleri belirlenmiş midir?

-Azalışı önlemeye yönelik herhangi bir teşvik-destekleme programı uygulanmakta mıdır?

-Haziran ayı başında Venezuela'da buğday üretimine yönelik çalışmalarınız olduğunu açıklamıştınız. Venezuela ikliminin buğday üretimine elverişli olup olmadığı konusunda gerekli araştırmalar yapılmış mıdır?

-Ne kadar alanda üretim yapılması planlanmaktadır?

– Venezuela'da yapılacak üretimden beklenen ürünün miktarı nedir?

-Ülkemizde çiftçi azalırken neden Venezuela'da üretim yapma ihtiyacı duyulmuştur?

-Küresel fiyat artışlarına ek olarak ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon göz önüne alındığında muhtemel gıda krizine karşı ne tür önlemler alınmıştır?

– Gıda krizine karşı üreticiyi koruyacak mekanizmalar oluşturulmuş mudur?

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