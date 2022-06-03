Ekonomide durgunluk alarmı

Üretim ve finansal koşullardaki daralmalar ile yüksek enflasyon Türkiye’nin risk algısında bozulma yaratırken, kısa vadede ekonominin durgunluğa girme olasılığı yüzde 59’a yükseldi.

Sayime BAŞÇI

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Kriz dönemlerinin rekorlarını kıran yüksek enflasyon ile zamlar karşısında düşen alım gücü, iç talepte büyük bir zayıflamaya işaret ederken, ekonominin durgunluğa girme riski de büyüyor. “Ekonomik ve Finansal Durum Endeksi”nin mayıs ayı sonuçlarına göre, kısa vadede ekonominin durgunluğa girme olasılığı yüzde 59 olarak hesaplandı.

RİSK ALGISI YÜKSEK

Araştırmada finansal koşullarda yaşanan daralmanın hızlandığına işaret edilirken, işsizlik, iç talep gibi öncü göstergelerdeki dalgalı seyrin de durgunluk sinyali verdiği öngörüldü. Tespitlerde, Türkiye'nin risk algısındaki bozulmanın yüksek seviyelere çıktığına ve ekonomik durumdaki genel trendde bir değişiklik olmadığı için gelecek ayların da durağanlığa işaret ettiği belirtildi.

Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü'nden Dr. Cem Çakmaklı imzalı araştırmada, alt bileşenlerdeki risklere işaret edilerek, mayısta brüt rezervlerde bir düşüş söz konusu olduğu vurgulandı. Ana risk göstergelerinden BIST100 endeksinde oynaklığın arttığına ve Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminin 700 baz puanın üzerinde olduğuna dikkat çekilen araştırmada, “Bu durum bize Türkiye'nin risk algısında bozulmanın çok yüksek seviyelere çıktığını gösteriyor. Bunun ana nedenlerinden biri enflasyonda ve enflasyon beklentilerinde yaşanan oldukça yüksek seyir gibi görünüyor. Son olarak, yüksek enflasyondan dolayı toplam kredi hacminde reel olarak bir gerileme görüyoruz” tespitleri yapıldı.

Sanayide ve elektrikte göstergeler daralıyor

Ekonomideki ana göstergelerde de bir dalgalanma yaşandığına işaret edilirken, durgunluğu besleyen şu göstergelere yer verildi: “Sanayi üretim endeksinde mart ayında bir önceki aya göre yüzde -1.8'lik bir düşüş gözlendi. PMI şubat ayı için 50.4, mart ayı için de 49.4 olarak açıklanmıştı. Nisanda ise göstergedeki bu düşüş devam ederek 49.2 oldu. Son olarak da mayıs ayında elektrik üretiminde yüzde -2'lik bir düşüş kaydedildi.”