Ekonomideki tehlikenin farkında mısınız?

Türkiye’nin göz göre göre hiperenflasyona sürüklendiğini, ekonomide ani duruş riski olduğunu belirten Eski Ekonomi Bakanı Söylemez “Bakan Nureddin Nebati, dar gelirliyi fakirleştirdiklerini itiraf etti” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyonun Türkiye'de geniş halk kitlelerin gelir seviyesini belirgin biçimde düşürdüğünü söyleyen Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, Bakan Nureddin Nebati'nin ‘enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettikleri' açıklamasını yorumlayarak, Türkiye'nin hiperenflasyon ortamına sürüklendiğini söyledi. Söylemez şu uyarıları yaptı:

ANİ DURUŞ OLABİLİR

“Enflasyon halkın düşmanıdır. İnanılmaz bir fakirleşme var. Ekonomi yönetimi çok rahat, ya tehlikenin farkında değiller ya da umurlarında değil. Gerçeklerden tamamen kopmuş durumdalar. Yabancı yatırım bıçak gibi kesildi. CDS risk primimiz 714'leri buldu. Halk enflasyonu gördükçe para harcamaya koşuyor; bugün aldığı zeytinyağını yarın zam gelecek diye 2 tane alıyor. Peki yarın ne olacak? Piyasadaki hareketin sonu ani duruş olabilir diye korkuyorum. Ekonomideki tehlikenin farkında mısınız?”

BU BİR İTİRAF

Nebati'nin açıkladığı “enflasyonla büyüme” modelinin dar gelirlileri fakirleştirdiğinin altını çizen Söylemez, “Bu sözler doğru ise, bu Türkiye'de 20 milyonu aşkın asgari ücretlinin, 12-13 milyon civarındaki emeklinin, yani ülkenin dörtte üçünün cebine yaramayan, banka ve ihracatçılara yarayan bir ekonomi politikasının bilinçli olarak uygulandığının itirafıdır” dedi. Dar gelirlinin, ekonomi politikalarından fayda sağlamayacağını muhalefetin yıllardır anlattığını belirten Söylemez, “Nebati de bunu teyit etti” ifadesini kullandı.

Enflasyona endeksli bonoyu doğmadan öldürdüler

Yaşanan hayat pahalılığı ile açıklanan enflasyon arasında önemli bir fark oluşmaya başladığını belirten Söylemez, verilerin inandırıcılığının bir ekonomi için temel kriter olduğunu vurguladı. Söylemez enflasyona endeksli bononun da bu ay TÜİK'te yapılan operasyon sonrası inandırıcılığının kalmadığını belirterek, “Enflasyona endeksli bono çıkarsalar bile onu doğmadan öldürdüler, bir inandırıcılığı kalmadı” dedi.