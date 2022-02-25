Ekonomik güven şubatta geriledi
TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100’den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüşün tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi.
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.