Ekonomik krizin utanç tablosu

Döner sermaye durunca paraları biten diş hastanelerinin kaderlerine terk edildiği dezenfekte ve sterilizasyon işlemi yapılmadan diş tedavisi yapıldığı iddia edildi.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik krizin utanç tablosu, adeta ticarethanelere dönüştürülen ağız ve diş sağlığı merkezlerinden (ADSM) geldi. Döner sermaye gelirleri tükenince beş parasız kalan birçok ADSM'de dezenfektan alınamadığı, aletlerin yeterince sterilizasyondan geçirilemediği mikrop ve virüslerden arındırılmayan aletlerle birbiri ardına hasta muayene edildiği ileri sürüldü. Çaresiz kalan diş hekimlerinin tuvaletlerin temizliğinde kullanılan çamaşır sularını seyreltip hasta koltuğu ve aletleri dezenfekte etmekte kullandıkları ifade edildi.

PANDEMİDE DURUM DEĞİŞTİ

ADSM'ler ağırlıklı olarak döner sermayeden elde ettikleri gelirlerle ayakta durmaya çalışıyor. ADSM'lerde ne kadar çok hastaya bakılırsa döner sermaye kasasında o kadar para birikiyor. Bu paralarla hizmet sunulurken ayrıca hekim ve diğer sağlık personeline maaş desteği veriliyor. Ancak pandemide diş hekimleri filyasyon ekibine kaydırılınca ADSM'lerin döner sermaye sistemi çöktü. ADSM'ler uzun süre tek kuruş kazanamadı. Sonuçta kasa boşalınca dezenfektan başta olmak üzere birçok malzeme alınamadı, ihaleler açılamadı.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR

Halktan gelen tepkiler üzerine bilgi aldığımız İstanbul Avcılar ADSM'nin sağlık personeli SÖZCÜ'ye şu bilgileri verdi:

“Diş muayene ve tedavisinde her hastanın ardından hasta koltuğu ile o hastada kullanılan aletlerin özel bir dezenfektan maddeyle temizlenmesi, sterilizasyon işlemlerinin yapılması gerekir. Ne yazık ki dezenfektan ve sterilizasyon malzemeleri alınamadığı için diş hekimleri bir önceki hastada kullanılmış aletleri bir sonraki hastada kullanmak zorunda bırakılıyor. Hastaların birbirine HIV, Hepatit ve Covid-19 bulaştırmış olabileceklerinden endişeliyiz.”

HASTA 3-4 HAFTA KESİK DİŞLE GEZİYOR

Para yokluğundan vatandaşın diş protezlerinin laboratuvarlardan zamanında gelmediği de ileri sürüldü. Dişleri kesilerek ölçüsü alınan birçok hastanın protezlerinin 3-4 hafta boyunca gelmediği, bu yüzden hastaların kesik dişle dolaşıp, yemek sıkıntısı yaşadığı, protez gelene kadar dişler hareket ettiği için bu sefer de oturmadığı ifade edildi.

‘BİZİ FİLYASYON VURDU'

İddiaları yanıtlayan ADSM yöneticileri, pandemide diş hekimlerinin filyasyon ekibine kaydırılmaları nedeniyle hastanenin döner sermaye geliri elde edemediğini, bu nedenle bazı sıkıntıların olduğunu söyledi. Ancak halk sağlığını tehdit edecek düzeyde bir sorun olmadığını savunan yöneticiler, “Sıkıntı yok diyemeyiz, hekimler ve sağlık personeli yalan söylüyor da diyemeyiz. Ancak ortada bir kötü niyet kesinlikle yok. Dezenfekte işlemleri yapılıyor” dedi.