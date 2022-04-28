Ekonomiye güven nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1,1 azaldı.

Endeks mart ayında 95,7 iken, nisan ayında yüzde 1,1’lik düşüşle 94,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Nisan ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,7 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

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